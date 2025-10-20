BSNL यूजर्स के लिए खुशखबरी, इन शहरों में दिसंबर तक शुरू होगी 5G सर्विस!

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। जहां एक तरफ Jio, Airtel और Vi के यूजर्स देश भर में 5G की तेज स्पीड का मजा ले रहे हैं, वहीं BSNL के ग्राहक अभी भी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब ये इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। करीब एक महीने पहले दूरसंचार विभाग (DoT) के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से ये जानकारी मिली थी कि, BSNL दिसंबर 2025 तक दिल्ली और मुंबई में अपनी 5G सर्विस शुरू कर देगा। सबसे खास बात ये है कि ये नेटवर्क पूरी तरह से स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा।

दिसंबर तक दिल्ली-मुंबई में शुरू होगी BSNL 5G एक पुरानी रिपोर्ट में बताया गया था कि DoT के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि BSNL की 5G सर्विस के लिए स्वदेशी रूप से डेवलप किए सभी अप्लायंसेज की टेस्टिंग फेज काफी सहज रही है। उन्होंने कहा, 'सभी डिवाइस बिना किसी दिक्कत के ठीक काम कर रहे हैं; इसलिए, हम दिसंबर 2025 तक दोनों शहरों में 5G सेवाओं के कमर्शियल लॉन्च का अनुमान लगा रहे हैं।'

ये खबर उन BSNL यूजर्स के लिए एक बड़ी राहत है जो प्राइवेट ऑपरेटर्स की तरह 5G का एक्सपीरिएंस करना चाहते थे। हालांकि, ये सच है कि Reliance Jio और Bharti Airtel पहले ही अपना नेशनवाइड 5G रोलआउट पूरा कर चुके हैं, लेकिन BSNL का ये कदम 'देर आए, दुरुस्त आए' जैसा हो सकता है। वहीं, Vi भी लगभग देशभर में अपना 5G नेटवर्क लॉन्च करने की कगार पर है।

आखिर BSNL को क्यों हुई इतनी देर? अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि जब बाकी कंपनियां 5G लॉन्च कर चुकी हैं, तो BSNL इतना पीछे क्यों रह गया? सरकार के मुताबिक, इस देरी का मुख्य कारण 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के तहत घरेलू 4G टेक्नोलॉजी डेवलप करना है। सरकार ने विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहने के बजाय देश में ही टेलीकॉम डिवाइस बनाने का फैसला किया।

इसी के तहत, सरकार ने TCS-Tejas-C-DoT कंसोर्टियम के साथ ₹25,000 करोड़ से अधिक की एक डील साइन की है। इस डील का मकसद देश में एक लाख 4G साइट्स को लगाना है। अच्छी बात यह है कि ये सभी साइट्स 5G में अपग्रेड करने योग्य हैं। अब तक BSNL ने पूरे देश में 95,000 4G टावर लगा दिए हैं, जो जल्द ही 5G में बदल दिए जाएंगे।

सरकार का पूरा सपोर्ट और दिल्ली में 4G की शुरुआत BSNL को रफ्तार देने के लिए सरकार भी पूरा जोर लगा रही है। अगस्त 2025 में, DoT ने BSNL के नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ाने के लिए ₹47,000 करोड़ के एडिशन इन्वेस्टमेंट की घोषणा की थी। हालांकि, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) के जुलाई 2025 के आंकड़ों के मुताबिक, BSNL और MTNL का कंबाइंड मार्केट शेयर सिर्फ 9% रह गया है, जिसका एक बड़ा कारण 4G/5G में देरी है।