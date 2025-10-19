Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    जिस कंपनी में मार्क जकरबर्ग ने किया करोड़ों का निवेश, उसी ने की कर्मचारियों की छंटनी

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 04:36 PM (IST)

    Meta द्वारा जून में $14.3 बिलियन के निवेश के बाद, Scale AI ने Dallas ऑफिस में मौजूद अपनी NPO टीम को बंद कर दिया है। ये टीम AI चैटबॉट्स की राइटिंग क्वालिटी सुधारने पर काम करती थी। कंपनी ने कहा कि अब AI ट्रेनिंग में एक्सपर्ट-लेवल स्किल्स की ज़रूरत बढ़ गई है। प्रभावित कर्मचारियों को सेवरेंस पे और Outlier प्लेटफॉर्म पर नए अवसर ऑफर किए गए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    Scale AI ने डलास ऑफिस में मौजूद अपनी NPO टीम को बंद कर दिया है। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Scale AI ने इस हफ्ते अपने Dallas ऑफिस में मौजूद कॉन्ट्रैक्टरों की एक पूरी टीम को हटा दिया है, जो Meta के $14.3 बिलियन निवेश के बाद कंपनी में हुई ताजा री-स्ट्रक्चरिंग का हिस्सा है। बंद की गई टीम, जिसे इंटरनली NPO या न्यू प्रोजेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता था, में दर्जन से ज्यादा मेंबर्स थे जो AI चैटबॉट्स की राइटिंग एबिलिटी सुधारने जैसे जनरलिस्ट टास्क पर काम करते थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिजनेस इंसाइडर के मुताबिक, Scale AI ने इन कट्स का कारण इंडस्ट्री में आ रहे उस बदलाव को बताया है, जहां अब AI मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए मेडिकल, रोबोटिक्स और फाइनेंस जैसे क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है, न कि जनरलिस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स की।

    Scale AI की प्रवक्ता नतालिया मोंटाल्वो ने कहा, 'Scale ने Dallas में एक छोटे एक्सपेरिमेंटल ऑनसाइट प्रोग्राम को खत्म किया है, जिसे कॉन्ट्रैक्ट वर्कफोर्स संभाल रही थी।'

    उन्होंने आगे कहा, 'ये फैसला इंडस्ट्री में हाई-स्किल, एक्सपर्ट डेटा वर्क की ओर हो रहे बदलाव को दर्शाता है। इसका असर हमारे कुल वर्कफोर्स के एक छोटे हिस्से पर ही पड़ा है और ग्राहक डिलीवरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।'

    सेवरेंस पे

    HireArt नाम की स्टाफिंग एजेंसी के ईमेल के मुताबिक, कंपनी ने लेऑफ कर्मचारियों को चार हफ्ते का सेवरेंस पे और अक्टूबर तक हेल्थकेयर कवरेज दी है।

    निकाले गए कर्मचारियों को Scale के गिग-वर्क प्लेटफॉर्म Outlier से जुड़ने का भी मौका दिया गया है, जहां हजारों फ्रीलांसर AI मॉडल्स को ट्रेन करने में मदद करते हैं। ईमेल में लिखा गया, 'हम चाहते हैं कि इस ट्रांज़िशन के दौरान आप वैकल्पिक अवसरों से अवेयर रहें।'

    मोंटाल्वो ने कहा कि Scale AI एक्सपर्ट-लेवल प्रोग्राम्स का विस्तार जारी रखे हुए है और Dallas में बड़ी संख्या में कॉन्ट्रैक्टर्स का काम पहले की तरह चल रहा है।

    Meta के निवेश के बाद से Scale AI में ये लगातार तीसरी छंटनी मानी जा रही है। Elon Musk की कंपनी xAI ने भी सितंबर में जनरलिस्ट AI ट्यूटर्स की टीम कम करते हुए इसी तरह का कदम उठाया था ताकि एक्सपर्ट-फोकस्ड ट्रेनिंग पर फोकस बढ़ाया जा सके।

    यह भी पढ़ें: धनतेरस पर खरीद रहें हैं सोना, असली है या नकली; ऑनलाइन ऐसे करें चेक