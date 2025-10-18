Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    धनतेरस पर खरीद रहें हैं सोना, असली है नकली; ऑनलाइन ऐसे करें चेक

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 12:58 PM (IST)

    धनतेरस पर्व में सोने की बिक्री बढ़ने के साथ असली और नकली गहनों की पहचान करना जरूरी हो जाता है। भारत में BIS (ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स) गोल्ड की प्योरिटी की जांच के लिए हॉलमार्किंग करता है। अब ग्राहक BIS Care ऐप के जरिए डिजिटल रूप से हॉलमार्क की सच्चाई जांच सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि उनका खरीदा गया सोना वाकई मानकों पर खरा उतरता है या नहीं।

    prefferd source google
    Hero Image

    BIS Care ऐप के जरिए हॉलमार्क की सच्चाई जांच सकते हैं ग्राहक। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। आज भारत में धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है। दीवाली की शुरुआत धनतेरस के साथ हो जाती है। इस मौके पर सोना खरीदने वालों की संख्या बढ़ जाती है। लोगों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि जो ज्वेलरी वे खरीद रहे हैं, वो असली है या नहीं। भारत में BIS (ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स) गोल्ड की प्योरिटी को रेगुलेट करता है और अब ग्राहक BIS Care ऐप के जरिए डिजिटल तरीके से अपने हॉलमार्क की जांच कर सकते हैं। इससे बायर्स ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि 'हॉलमार्क' लिखा हुआ सोना वास्तव में शुद्धता के मानकों पर खरा उतरता है या नहीं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    BIS हॉलमार्किंग क्या है?

    भारत में जून 2021 से गोल्ड ज्वेलरी और आर्टिफैक्ट्स के लिए हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी गई है। किसी हॉलमार्क्ड आइटम पर आमतौर पर तीन अहम निशान होते हैं- BIS का लोगो, प्योरिटी मार्क जैसे 22K916 (जहां 916 का मतलब 91.6% शुद्धता) और एक हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) कोड। ये HUID छह अंकों वाला अल्फान्यूमेरिक आईडी होता है, जो ज्वेलरी की ऑनलाइन वेरिफिकेशन में काम आता है।

    BIS Care ऐप से गोल्ड की जांच कैसे करें?

    ऐप डाउनलोड करें

    Google Play Store या Apple App Store से BIS Care ऐप इंस्टॉल करें।

    मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करें

    ऐप खोलें और अपना मोबाइल नंबर डालकर बेसिक रजिस्ट्रेशन पूरा करें।

    'Verify HUID' सेलेक्ट करें

    होम स्क्रीन पर 'Verify HUID' ऑप्शन पर टैप करें।

    HUID कोड डालें

    ज्वेलरी पर इन्ग्रेव्ड हुआ छह-अंकों वाला HUID कोड खोजें और उसे ऐप में टाइप करें।

    रिजल्ट देखें

    ऐप स्क्रीन पर ये जानकारी दिखाएगा:

    •  ज्वेलर का नाम और रजिस्ट्रेशन
    •  हॉलमार्किंग सेंटर का नाम
    • आइटम का टाइप और प्योरिटी

    इनवॉइस से मैच करें

    अगर ऐप में दिखे डेटा ज्वेलरी और बिल पर लिखे मार्क्स से मैच करते हैं, तो हॉलमार्क असली है।

    मिसमैच पर शिकायत करें

    अगर जानकारी मेल नहीं खाती या HUID इनवैलिड है, तो ऐप के 'Complaints' सेक्शन में शिकायत दर्ज करें।

    BIS वेबसाइट से जांच का तरीका

    अगर आप ऐप डाउनलोड नहीं करना चाहते, तो BIS की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी यही HUID वेरिफिकेशन सर्विस उपलब्ध है। बस वही छह-अंकों का कोड डालने पर वेबसाइट ज्वेलरी की रजिस्ट्रेशन और प्योरिटी डिटेल दिखा देती है।

    अगर डिटेल्स मैच न करें तो क्या करें?

    अगर BIS Care ऐप या वेबसाइट पर दिखे डेटा गलत या अधूरा है, तो यूजर ऐप के 'Complaints' सेक्शन में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इससे संदिग्ध या गलत हॉलमार्किंग की सूचना सीधे BIS को भेजी जाती है।

    खरीदने से पहले ध्यान देने योग्य बातें

    ऑनलाइन हॉलमार्क जांच तभी काम करेगी जब ज्वेलरी पर HUID मौजूद और पढ़ने योग्य हो। जो आइटम जून 2021 से पहले खरीदे गए हैं, उनमें HUID कोड नहीं भी हो सकता। ऐसे मामलों में BIS मान्यता प्राप्त परख और हॉलमार्किंग केंद्र (AHC) पर जाकर गोल्ड की जांच करवाई जा सकती है।

    एक छोटी सी HUID चेक करके ग्राहक त्योहारों में गोल्ड खरीदते समय फ्रॉड से बच सकते हैं और ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि सोना पूरी तरह मानकों के अनुरूप है या नहीं।

    यह भी पढ़े: चीन में मिनटों में सोल्ड आउट हुआ Apple का वो फोन... जिसे अमेरिका ने नहीं दिया प्यार!