चीन में मिनटों में सोल्ड आउट हुआ Apple का वो फोन... जिसे अमेरिका ने नहीं दिया प्यार!

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Apple का नया iPhone Air मॉडल कथित चीन में प्री-ऑर्डर शुरू होते ही कुछ मिनटों में सोल्ड आउट हो गया। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, ये जानकारी Apple Store की चीनी वेबसाइट पर दिखाए गए शिपिंग टाइम्स से मिली है। तुलना करें तो, सितंबर 2025 में जब अमेरिका में ये सबसे पतला iPhone लॉन्च हुआ था, तो वहां इसकी डिमांड इतनी तेज नहीं थी। उस समय अमेरिका में iPhone Air फास्ट सबसे पहले डिलीवरी के लिए उपलब्ध थी, जबकि iPhone 17 Pro Max की सबसे ज्यादा डिमांड थी। हालांकि, चीन के कई थर्ड-पार्टी रिसेलर्स के बीच iPhone Air की परफॉर्मेंस को लेकर अभी कोई डेटा सामने नहीं आया है।

Apple आमतौर पर अपने किसी भी मॉडल के प्रोडक्शन फिगर सार्वजनिक नहीं करता, इसलिए ये पता नहीं चल पाया कि चीन के लिए कितनी यूनिट्स बनाई गई थीं। वहीं, iPhone 17 Pro Max के प्री-ऑर्डर पीरियड में JD.com ने बताया था कि उसने पिछले साल के फर्स्ट-डे सेल्स रिकॉर्ड को पहले ही मिनट में तोड़ दिया था।

एपल ने चीन में iPhone Air के लॉन्च में देरी क्यों की? Apple को चीन में iPhone Air लॉन्च करने में देरी करनी पड़ी क्योंकि eSIM-only डिजाइन को लेकर कुछ रेगुलेटरी इश्यू थे। चीन में अब भी ज्यादातर फोन फिजिकल SIM कार्ड पर चलते हैं। कंपनी ने बाद में घोषणा की कि समस्याएं हल हो गई हैं और उसके बाद प्री-ऑर्डर शुरू कर दिए गए।

Apple के CEO Tim Cook भी iPhone Air को प्रमोट करने के लिए चीन गए थे, जहां उन्होंने सोशल मीडिया पर एक्टिव रहकर इसे प्रमोट किया और सरकारी अधिकारियों से मुलाकात की। iPhone Air के ग्लोबल लॉन्च के एक महीने बाद जब ये चीन में बिक्री के लिए उपलब्ध हुआ, तो Apple की वेबसाइट पर बीजिंग, शंघाई और तियानजिन जैसे शहरों में स्टोर्स के बाहर लंबी कतारें लगी थीं। रिपोर्ट के मुताबिक, ऑनलाइन शिपमेंट्स में भी एक से दो हफ्तों की देरी दर्ज की गई।

Apple के बाकी iPhone 17 मॉडल पहले से ही चीन में बिक्री पर हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बेस मॉडल, जिसमें ProMotion डिस्प्ले है, की इतनी ज्यादा डिमांड रही कि ऑर्डर करते समय Apple की चीन वेबसाइट कुछ देर के लिए क्रैश हो गई थी।