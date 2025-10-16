एक्सटेंशन कॉर्ड से हेवी अप्लायंसेज जोड़ना क्यों खतरनाक होता है? भूलकर भी इन डिवाइस को नहीं करें कनेक्ट

Language
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 02:30 PM (IST)

    आजकल घरों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन पुराने घरों में प्लग पॉइंट्स की कमी के कारण एक्सटेंशन कॉर्ड का उपयोग बढ़ गया है। माइक्रोवेव, रूम हीटर और एयर फ्रायर जैसे उच्च वाट क्षमता वाले उपकरणों को एक्सटेंशन कॉर्ड से जोड़ना खतरनाक हो सकता है। रेफ्रिजरेटर को पावर स्ट्रिप से जोड़ने से उसकी फंक्शनिंग खराब हो सकती है, जबकि एसी यूनिट को सीधे वाल प्लग में जोड़ना चाहिए।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। घर में लगभग हर कार्य के लिए अब इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज उपलब्ध हैं, लेकिन अगर आप पुराने मकान या अपार्टमेंट में रह रहे हैं तो इतने सारे अप्लायंसेज और डिवाइसेज के लिए प्लग की सुविधा अक्सर नहीं होती। ऐसे में लोग एक्सटेंशन कोर्ड का प्रयोग करते हैं, पर यह हर डिवाइस के लिए नहीं होता। इसे लेकर सतर्क रहें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, खासकर जो डिवाइसेज लगातार चलती हैं या जिनके गर्म होने की आशंका होती है।

    माइक्रोवेव्स

    इस तरह के हैवी ड्यूटी अप्लायंसेज को एक्सटेंशन कोर्ड से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि माइक्रोवेव उच्च वाट क्षमता के कारण अपने डेडिकेटेड सर्किट पर काम करता है।

    रूम हीटर्स

    सर्दी के दिनों में इलेक्ट्रिक रूम हीटर्स से आग लगने की घटनाएं अक्सर चर्चा में रहती हैं। अगर आप फ्लोर हीटर को एक्सटेंशन कोर्ड या पावर स्ट्रिप से जोड़ते हैं, तो प्लग पिघल कर आग लगने का कारण बन सकता है।

    एयर फ्रायर

    आसानी से खाना पकाने या भोजन को गर्म करने के लिए यह उपयोगी उपकरण है। बड़े एयर फ्रायर 1500 से 2000 वाट तक बिजली खपत करते हैं, जिससे एक्सटेंशन कोर्ड या पावर स्ट्रिप से
    जोड़ने पर खतरा हो सकता है।

    एक्सटेंशन कोर्ड

    अगर आप एक्सटेंशन कोर्ड को दूसरे कोर्ड या पावर स्ट्रिप से जोड़ते हैं, तो अधिक जोखिम भरा हो सकता है। इस तरह की 'डेजी चेनिंग' की वजह से सर्किट ओवरहीटिंग हो सकती है।

    रेफ्रिजरेटर/एसी यूनिट

    रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत कम वाट की खपत होती है, पर इसके लगातार चलने के कारण पावर स्ट्रिप से फ्रिज की फंक्शनिंग खराब हो सकती है। वहीं, एसी यूनिट में काफी बिजली की खपत होती है, जिसे वाल प्लग में ही जोड़ना बेहतर होगा।

