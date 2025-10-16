एक्सटेंशन कॉर्ड से हेवी अप्लायंसेज जोड़ना क्यों खतरनाक होता है? भूलकर भी इन डिवाइस को नहीं करें कनेक्ट

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। घर में लगभग हर कार्य के लिए अब इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज उपलब्ध हैं, लेकिन अगर आप पुराने मकान या अपार्टमेंट में रह रहे हैं तो इतने सारे अप्लायंसेज और डिवाइसेज के लिए प्लग की सुविधा अक्सर नहीं होती। ऐसे में लोग एक्सटेंशन कोर्ड का प्रयोग करते हैं, पर यह हर डिवाइस के लिए नहीं होता। इसे लेकर सतर्क रहें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, खासकर जो डिवाइसेज लगातार चलती हैं या जिनके गर्म होने की आशंका होती है।

माइक्रोवेव्स इस तरह के हैवी ड्यूटी अप्लायंसेज को एक्सटेंशन कोर्ड से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि माइक्रोवेव उच्च वाट क्षमता के कारण अपने डेडिकेटेड सर्किट पर काम करता है। रूम हीटर्स सर्दी के दिनों में इलेक्ट्रिक रूम हीटर्स से आग लगने की घटनाएं अक्सर चर्चा में रहती हैं। अगर आप फ्लोर हीटर को एक्सटेंशन कोर्ड या पावर स्ट्रिप से जोड़ते हैं, तो प्लग पिघल कर आग लगने का कारण बन सकता है।

एयर फ्रायर आसानी से खाना पकाने या भोजन को गर्म करने के लिए यह उपयोगी उपकरण है। बड़े एयर फ्रायर 1500 से 2000 वाट तक बिजली खपत करते हैं, जिससे एक्सटेंशन कोर्ड या पावर स्ट्रिप से

जोड़ने पर खतरा हो सकता है।