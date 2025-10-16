दिवाली पर शानदार तस्वीरें क्लिक करने के लिए टॉप 5 स्मार्टफोन, लिस्ट में iPhone 17 Pro भी 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। त्योहारों का मौसम आ गया है और अब हर कोई अपने खास पलों को कैमरे में रिकॉर्ड करना चाहता है। दीयों की लाइट, रंग-बिरंगी सजावट और खुशियों के बीच अगर आपके पास एक शानदार कैमरे वाला स्मार्टफोन हो तो इस दिवाली की तस्वीरें और भी खूबसूरत हो जाएं। ऐसे में अगर आप भी इस त्योहारी सीजन में एक ऐसा स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं जो बेहतरीन फोटोग्राफी एक्सपीरियंस दे, तो आपकी तलाश यहीं खत्म हो जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यहां हमने आपके लिए दिवाली पर शानदार तस्वीरें क्लिक करने के लिए टॉप 5 स्मार्टफोन की लिस्ट तैयार की है, जिनमें iPhone 17 Pro से लेकर कुछ बेहतरीन एंड्रॉयड स्मार्टफोन भी शामिल हैं। चलिए इन पर एक नजर डालते हैं...

iPhone 17 Pro एपल ने हाल ही में यह डिवाइस लॉन्च किया है जिसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। डिवाइस में ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) के साथ 48MP का प्राइमरी कैमरा, 48MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा और 48MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलता है। डिवाइस का रियर कैमरा सिस्टम किसी भी लाइट में हाई क्वालिटी वाली तस्वीरें ले सकता है। जबकि सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फोन में 18MP का फ्रंट कैमरा भी है।

Samsung Galaxy S25 Ultra सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा में तो 200MP प्राइमरी कैमरा है जिसके साथ 50MP अल्ट्रा-वाइड, 10MP टेलीफोटो और 50MP टेलीफोटो लेंस वाला क्वाड-कैमरा सेटअप मिलता है। यह 8K वीडियो रिकॉर्डिंग, 100x स्पेस जूम और वीडियो एडिटिंग के लिए ऑडियो इरेजर जैसी एडवांस फीचर्स से भी लैस है।

Vivo X200 Pro Vivo X200 Pro में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है जिसमें 200MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा, OIS के साथ 50MP का प्राइमरी कैमरा और 119 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू वाला 50MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलता है। Vivo X200 Pro के रिजल्ट काफी अच्छे हैं और ये अनोखी जूमिंग के साथ आता है। आगे की तरफ फोन में 32MP का सेंसर है।

Google Pixel 10 Pro Google Pixel 10 Pro में ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलता है जिसमें OIS के साथ 50MP का प्राइमरी कैमरा, 48MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस और 123 डिग्री फिल्ड ऑफ व्यू वाला 48MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलता है। इस पिक्सल डिवाइस में कई AI कैमरा फीचर्स भी हैं जो तस्वीरों की क्वालिटी को और भी बेहतर बना देते हैं। सेल्फी के लिए फोन में 32MP का फ्रंट कैमरा है।