Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Google का दिवाली धमाका ऑफर: सिर्फ 11 रुपये में खत्म हो जाएगी स्टोरेज की टेंशन, जानिए कैसे

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 12:11 PM (IST)

    गूगल दिवाली पर अपने यूजर्स के लिए शानदार ऑफर लाया है। अब सिर्फ 11 रुपये में गूगल ड्राइव पर एक्स्ट्रा स्टोरेज मिलेगा, जिससे फोटो और डेटा के लिए ज्यादा जगह मिल जाएगी। यह ऑफर सीमित समय के लिए है, जिसमें Google One स्टोरेज प्लान बेहद सस्ते में उपलब्ध हैं। इस दिवाली, स्टोरेज की टेंशन को कहें अलविदा!

    prefferd source google
    Hero Image

    Google का दिवाली धमाका ऑफर: सिर्फ 11 रुपये में खत्म हो जाएगी स्टोरेज की टेंशन, जानिए कैसे

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। हर बार त्योहारों का सीजन आते ही गूगल भी अपने करोड़ों यूजर्स के लिए खास ऑफर्स लेकर आता है। इस बार भी कंपनी ने एक खास ऑफर की घोषणा की है जिससे इस बार दिवाली पर आपको बिलकुल भी स्टोरेज की टेंशन नहीं रहेगी। जी हां, कंपनी Google Drive में सिर्फ 11 रुपये में एक्स्ट्रा स्टोरेज ऑफर कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऐसे में अगर आप भी अपने फोटो और डेटा के लिए Google Drive में ज्यादा स्टोरेज चाहते हैं, तो ये मौका आपको बिलकुल भी मिस नहीं करना चाहिए। कंपनी ने इस बार दिवाली स्पेशल ऑफर लॉन्च किया है, जिसके तहत आप बेहद सस्ते में Google One स्टोरेज प्लान ले सकते हैं।

    दिवाली ऑफर में क्या है खास

    दरअसल इस दिवाली के मौसम में जब हर कोई ढेरों तस्वीरें क्लिक करता है तो ऐसे में सस्ता और एक्स्ट्रा स्टोरेज किसी वरदान से कम नहीं होता। इसी को देखते हुए गूगल का यह ऑफर लिमिट टाइम के लिए पेश किया गया है और इसमें पहले तीन महीनों के लिए सभी प्लान्स सिर्फ ₹11 में मिल रहे हैं।

    Google One स्टोरेज के मंथली प्लान्स की कीमत

    • Lite 30GB प्लान: पहले तीन महीने 11 रुपये, उसके बाद 59 रुपये/माह
    • Basic 100GB प्लान: पहले तीन महीने 11 रुपये, उसके बाद 130 रुपये/माह
    • Standard 200GB प्लान: पहले तीन महीने 11 रुपये, उसके बाद 210 रुपये/माह
    • Premium 2TB प्लान: पहले तीन महीने 11 रुपये , उसके बाद 650 रुपये/माह

    काफी फायदेमंद का ये ऑफर

    दिवाली में बस अब कुछ ही दिन बचें हैं और ऐसे मौके पर हम बहुत सी तस्वीरें और वीडियो शूट करते हैं जिससे डेटा सेव करने के लिए कभी कभी तो स्टोरेज नहीं बचती लेकिन इस बार गूगल ड्राइव का ये सस्ता स्टोरेज ऑफर आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है।

    यह भी पढ़ें- Google के Pixel 10 में आई ये गंभीर समस्या, जानें फिक्स करने का तरीका