Google का दिवाली धमाका ऑफर: सिर्फ 11 रुपये में खत्म हो जाएगी स्टोरेज की टेंशन, जानिए कैसे

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। हर बार त्योहारों का सीजन आते ही गूगल भी अपने करोड़ों यूजर्स के लिए खास ऑफर्स लेकर आता है। इस बार भी कंपनी ने एक खास ऑफर की घोषणा की है जिससे इस बार दिवाली पर आपको बिलकुल भी स्टोरेज की टेंशन नहीं रहेगी। जी हां, कंपनी Google Drive में सिर्फ 11 रुपये में एक्स्ट्रा स्टोरेज ऑफर कर रही है।

ऐसे में अगर आप भी अपने फोटो और डेटा के लिए Google Drive में ज्यादा स्टोरेज चाहते हैं, तो ये मौका आपको बिलकुल भी मिस नहीं करना चाहिए। कंपनी ने इस बार दिवाली स्पेशल ऑफर लॉन्च किया है, जिसके तहत आप बेहद सस्ते में Google One स्टोरेज प्लान ले सकते हैं।

दिवाली ऑफर में क्या है खास दरअसल इस दिवाली के मौसम में जब हर कोई ढेरों तस्वीरें क्लिक करता है तो ऐसे में सस्ता और एक्स्ट्रा स्टोरेज किसी वरदान से कम नहीं होता। इसी को देखते हुए गूगल का यह ऑफर लिमिट टाइम के लिए पेश किया गया है और इसमें पहले तीन महीनों के लिए सभी प्लान्स सिर्फ ₹11 में मिल रहे हैं।