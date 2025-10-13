Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Google के Pixel 10 में आई ये गंभीर समस्या, जानें फिक्स करने का तरीका

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 11:15 AM (IST)

    गूगल के पिक्सेल 10 सीरीज में 'फजी डिस्प्ले बग' की समस्या आ रही है, जिसमें स्क्रीन पर रंगीन स्थिर छवियां दिखती हैं। गूगल ने सितंबर और अक्टूबर 2025 में अपडेट जारी किए, लेकिन कुछ यूजर्स अभी भी समस्या का सामना कर रहे हैं। हार्ड रीस्टार्ट से कुछ समय के लिए ठीक हो सकता है, पर यह समस्या का स्थायी समाधान नहीं है।

    prefferd source google
    Hero Image

    Google के स्मार्टफोन्स में आई ये गंभीर समस्या, जानें फिक्स करने का तरीका 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। गूगल ने हाल ही में Pixel 10 सीरीज को लॉन्च किया था जिसके तहत चार डिवाइस लॉन्च किए गए थे। वैसे तो सीरीज के सभी डिवाइस को इस बार अच्छा फीडबैक मिला है, Reviewers और यूजर्स ने डिवाइस के नए फीचर्स और परफॉर्मेंस की तारीफ भी की है। हालांकि, किसी भी स्मार्टफोन की तरह, इसमें भी कुछ समस्याएं आ रही हैं। हाल ही में fuzzy डिस्प्ले बग समस्या ने कई यूजर्स का ध्यान खींचा है। इस fuzzy डिस्प्ले बग के कारण स्क्रीन पर कलर्ड स्टिल दिखाई देता है, जैसा कि आप किसी पुराने टीवी को देख रहे हों।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हालांकि सभी Pixel 10 डिवाइस में यह समस्या नहीं है, लेकिन यह इतनी बार-बार हो रही है कि Google ने तुरंत कार्रवाई की है। सितंबर 2025 में, कंपनी ने इस समस्या के समाधान के लिए एक हॉटफिक्स जारी किया था, जिसके बाद अक्टूबर 2025 पैच में एक्स्ट्रा अपडेट जारी किया गया। ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि ये अपडेट डिस्प्ले की समस्याओं को खत्म कर देंगे।

    अक्टूबर अपडेट के बाद भी आ रही समस्या

    हालांकि अभी भी कुछ यूजर्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि समस्या पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। Android Police ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि अभी भी यूजर्स अक्टूबर अपडेट इंस्टॉल करने के बाद भी इस समस्या का सामना कर रहे हैं।

    Reddit यूजर KJ9712 ने स्क्रीन पर लगातार दिखने वाले घोस्ट बटन, टच में गड़बड़ियां और धुंधले डिस्प्ले बग से जैसी समस्या के बारे में रिपोर्ट किया है। एक अन्य यूजर ने कमेंट किया है कि लेटेस्ट पैच अपडेट करने के बावजूद, उन्हें अपने डिवाइस पर लाइन्स दिखाई दे रही हैं।

    क्या फिक्स करना का है कोई तरीका?

    फिलहाल हार्ड रीस्टार्ट करने से समस्या को कुछ वक्त के लिए ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर बग दिखाई देते रहे, तो यह उन यूजर्स के लिए सिरदर्द बन सकता है जो अपने डिवाइस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अभी बहुत कम रिपोर्ट्स सामने आई है इसलिए कहना मुश्किल है कि सभी को समस्या आ रही है या सिर्फ कुछ यूजर्स इस समय का सामना कर रहे हैं।

    यह भी पढ़ें- Motorola का स्लीक डिजाइन वाला शानदार 5G फोन, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और 50MP कैमरा भी

     