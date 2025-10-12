Motorola का स्लीक डिजाइन वाला शानदार 5G फोन, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और 50MP कैमरा भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Motorola जल्द ही अपना एक और नया स्मार्टफोन लेकर आ रहा है जिसे कंपनी Motorola Edge 70 के नाम से पेश कर सकती है। बताया जा रहा है कि कंपनी का अगला फ्लैगशिप डिवाइस Motorola Edge 60 का सक्सेसर होने वाला है। डिवाइस हाल ही में एक ऑनलाइन लिस्टिंग में सामने आ गया है। इसके साथ ही कंपनी ने फोन से जुड़ी कुछ अहम जानकारियों भी कन्फर्म कर दी हैं। यानी लॉन्च से पहले ही पता चल गया है कि डिवाइस में क्या क्या खास देखने को मिल सकता है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

Motorola edge 70 के संभावित स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो डिवाइस में आपको 6.67-inch का 1.5K 10-bit pOLED डिस्प्ले देखने को मिल सकता है जो एक 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट वाला डिस्प्ले होने वाला है। साथ ही डिवाइस में 4500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और कोर्निंग Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन मिल सकती है जो इसे और भी खास बना देगी।

फोन को पावर देने के लिए इसमें Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर और Adreno 722 GPU मिल सकता है। साथ ही डिवाइस में 8GB / 12GB RAM और 256GB / 512GB स्टोरेज वेरिएंट मिल सकता है। डिवाइस लेटेस्ट Android 16 से लैस हो सकता है जिसके साथ फोन में Dual SIM सपोर्ट मिल सकता है।

Motorola edge 70 के संभावित कैमरा स्पेक्स कैमरा के मामले में भी फोन काफी शानदार हो सकता है जहां f/1.8 अपर्चर वाला 50MP का प्राइमरी कैमरा मिल सकता है। साथ ही डिवाइस में OIS सपोर्ट के साथ 50MP का 120º ultra-wide कैमरा भी मिल सकता है। डिवाइस 4K 30fps तक के वीडियो रिकॉर्ड करेगा। डिवाइस में सल्फी के लिए भी 50MP का फ्रंट कैमरा मिल सकता है। इसके अलावा डिवाइस में USB Type-C Audio, Stereo speakers और Dolby Atmos सपोर्ट भी मिल सकता है।