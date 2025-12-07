Sunderkand Path: मंगलवार के साथ-साथ इस दिन भी लाभकारी माना गया है सुंदरकांड का पाठ

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। ऐसा माना जाता है कि सुंदरकांड का पाठ करने से साधक को हनुमान जी के साथ-साथ राम जी की भी कृपा मिलती है। इस पाठ को करने से न केवल आध्यात्मिक लाभ मिलता है, बल्कि मानसिक, भावनात्मक लाभ भी होता है। आज हम आपको नियमित रूप से सुंदरकांड पाठ (Sunderkand Path) करने से होने वाले लाभ के बारे में बताने जा रहे हैं।

किस दिन पाठ करना है लाभकारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मंगलवार और शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करने का सबसे अधिक लाभ मिलता है। जहां मंगलवार का दिन हनुमान जी की आराधना के लिए समर्पित है, वहीं शनिवार के दिन भी हनुमान जी की आराधना करना शुभ माना गया है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार, शनिवार के दिन मुख्य रूप से शनिदेव की पूजा की जाती है।

(Picture Credit: Freepik) लेकिन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, शनिदेव ने हनुमान जी को यह वचन दिया था कि जो भी हनुमान जी के भक्तों को शनि दोष नहीं सताएगा। यही कारण है कि मंगलवार के साथ-साथ शनिवार का दिन भी हनुमान जी की आराधना करने के लिए उत्तम माना गया है और इसी क्रम में शनिवार के दिन भी सुंदरकांड का पाठ किया जाता है।