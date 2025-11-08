Sunderkand Path: सुंदरकांड पाठ के दौरान रखेंगे इन बातों का ध्यान, तो तभी प्राप्त होगी बजरंगबली की कृपा

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। रामचरितमानस में सुंदरकांड (Sunderkand Path) पांचवा अध्याय है। सुंदरकांड में हनुमान जी की भक्ति और बुद्धि का विस्तार से वर्णन किया गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, सुंदरकांड का पाठ करने से जीवन के सभी दुख और संकट दूर होते हैं। साथ ही प्रभु श्रीराम और बजरंगबली की कृपा प्राप्त होती है। अगर आप भी सुंदरकांड का पाठ करना चाहते हैं, तो आइए इस लेख में हम आपको बताएंगे कि कब और कैसे करना चाहिए सुंदरकांड का पाठ।

किस दिन करें सुंदरकांड का पाठ

सुंदरकांड का पाठ सप्ताह के किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन मंगलवार और रविवार का दिन बेहद शुभ माना जाता है। सुंदरकांड पाठ विधि (Sunderkand Path Vidhi)

सुबह स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें। इसके बाद चौकी पर हनुमान जी की मूर्ति को विराजमान करें। देसी घी का दीपक जलाएं। हनुमान जी को फूलमाला और सिंदूर अर्पित करें। इसके बाद विधिपूर्वक सुंदरकांड का पाठ शुरू करें। सुंदरकांड पाठ का समापन होने पर हनुमान जी आरती करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। आखिरी में प्रभु को गुड़-चना, बूंदी के लड्डू, इमरती और फल समेत आदि चीजों का भोग लगाएं और लोगों में प्रसाद का वितरण करें।