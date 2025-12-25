Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Chandra Gochar 2025: 27 दिसंबर से इन राशियों के जीवन में होगा नया सवेरा, पैसों की परेशानी होगी दूर

    By Pravin Kumar Edited By: Pravin Kumar
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 10:00 PM (IST)

    ज्योतिष के अनुसार, चंद्र देव मन के कारक हैं और कमजोर चंद्रमा मानसिक तनाव का कारण बनता है। 27 दिसंबर को चंद्र देव राशि परिवर्तन करेंगे, जिसस ...और पढ़ें

    Hero Image

    चंद्र देव को कैसे प्रसन्न करें?

    Zodiac Wheel

    वार्षिक राशिफल 2026

    जानें आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला नया साल।

    अभी पढ़ें

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। ज्योतिष चंद्र देव को मन का कारक कहा जाता है। चंद्र देव की कृपा बरसने से जातक को न केवल शुभ कामों में सफलता मिलती है, बल्कि मन प्रसन्न भी रहता है। साथ ही मां के साथ व्यक्ति विशेष का रिश्ता स्नेहपूर्ण और प्यार भरा रहता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं, कमजोर चंद्रमा से व्यक्ति को मानसिक तनाव की परेशानी होती है। बने काम बिगड़ने लगते हैं। व्यक्ति लाख चाहकर अपने जीवन में सफल नहीं पाता है। इसके लिए ज्योतिष कुंडली में चंद्रमा मजबूत करने की सलाह देते हैं।

    ज्योतिषियों की मानें तो 27 दिसंबर को चंद्र देव राशि परिवर्तन करेंगे। चंद्र देव के राशि परिवर्तन करने से दो राशि के जातकों को न केवल मानसिक तनाव से मुक्ति मिल सकती है, बल्कि पैसों की परेशानी से भी मुक्ति मिलेगी। आइए, इसके बारे में सबकुछ जानते हैं-

    धनु राशि

    9

    चंद्र देव के राशि परिवर्तन करने से धनु राशि के जातकों को लाभ मिल सकता है। माता जी से आपके रिश्ते मधुर होंगे। मन प्रसन्न रहेगा। मानसिक तनाव से आपको राहत मिल सकती है। भौतिक सुखों में आपकी रूचि बढ़ेगी। आप भौतिक सुख पर धन व्यय कर सकते हैं। सुख-संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। मनचाही चीजें आपको सहजता से मिल जाएगी। दोस्तों या परिवारजनों के साथ टूर पर जा सकते हैं। यात्रा के योग हैं। शिक्षारत जातकों को घर से दूर जाना पड़ सकता है। लोगों में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। पैतृक संपत्ति से आपको लाभ मिलेगा।

    कन्या राशि

     6

    चंद्र देव की कृपा से आपकी गिनती श्रेष्ठ लोगों में होगी। यात्रा के योग बन रहे हैं। समुद्री यात्रा के भी योग हैं। कभी-कभी आप जल्दबाजी में फैसले ले सकते हैं। हालांकि, अधिकांश मामलों में आप धैर्यवान रहेंगे। आप अपनी प्रतिभा से लोगों को प्रभावित करने में सफल होंगे। आने वाले दिनों में आपको बिजनेस के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है। बिजनेस से जुड़े लोगों को लाभ दिख सकता है। कई मामलों में आप अभिमानी हो सकते हैं। पार्टनर से आपका आत्मीय स्नेह रहेगा। रिश्ते मधुर होंगे।

    यह भी पढ़ें- New Year 2026: नए साल के पहले दिन शुभ और शुक्ल समेत बन रहे हैं ये अद्भुत संयोग, बरसेगी शिवजी की कृपा

    यह भी पढ़ें- क्या साल 2026 में मचेगी भारी तबाही, नास्त्रेदमस की इन भविष्यवाणियों से दहशत में है दुनिया

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।