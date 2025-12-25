Chandra Gochar 2025: 27 दिसंबर से इन राशियों के जीवन में होगा नया सवेरा, पैसों की परेशानी होगी दूर

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। ज्योतिष चंद्र देव को मन का कारक कहा जाता है। चंद्र देव की कृपा बरसने से जातक को न केवल शुभ कामों में सफलता मिलती है, बल्कि मन प्रसन्न भी रहता है। साथ ही मां के साथ व्यक्ति विशेष का रिश्ता स्नेहपूर्ण और प्यार भरा रहता है।

वहीं, कमजोर चंद्रमा से व्यक्ति को मानसिक तनाव की परेशानी होती है। बने काम बिगड़ने लगते हैं। व्यक्ति लाख चाहकर अपने जीवन में सफल नहीं पाता है। इसके लिए ज्योतिष कुंडली में चंद्रमा मजबूत करने की सलाह देते हैं। ज्योतिषियों की मानें तो 27 दिसंबर को चंद्र देव राशि परिवर्तन करेंगे। चंद्र देव के राशि परिवर्तन करने से दो राशि के जातकों को न केवल मानसिक तनाव से मुक्ति मिल सकती है, बल्कि पैसों की परेशानी से भी मुक्ति मिलेगी। आइए, इसके बारे में सबकुछ जानते हैं-

धनु राशि चंद्र देव के राशि परिवर्तन करने से धनु राशि के जातकों को लाभ मिल सकता है। माता जी से आपके रिश्ते मधुर होंगे। मन प्रसन्न रहेगा। मानसिक तनाव से आपको राहत मिल सकती है। भौतिक सुखों में आपकी रूचि बढ़ेगी। आप भौतिक सुख पर धन व्यय कर सकते हैं। सुख-संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। मनचाही चीजें आपको सहजता से मिल जाएगी। दोस्तों या परिवारजनों के साथ टूर पर जा सकते हैं। यात्रा के योग हैं। शिक्षारत जातकों को घर से दूर जाना पड़ सकता है। लोगों में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। पैतृक संपत्ति से आपको लाभ मिलेगा।