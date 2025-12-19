Language
    Shubh Yoga January 2026: नए साल के पहले महीने में बन रहे हैं ये शुभ योग, जो आपको दिलाएंगे सुख-समृद्धि

    By Suman Saini Edited By: Suman Saini
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 11:25 AM (IST)

    नए साल के पहले महीने या यानी जनवरी 2026 (Auspicious Yogas for January 2026) में कई शुभ योग बन रहे हैं, जो विभिन्न राशियों के जातकों के लिए लाभकारी सिद ...और पढ़ें

    Shubh Yoga January 2026 (AI Generated Image)

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। नए साल में ऐसे कई योग बनने जा रहे हैं, जो आपको शुभ परिणाम प्रदान कर सकते हैं। आने वाले साल में इन योग के निर्माण से आपको विशेष लाभ मिल सकता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि जनवरी 2026 में कौन-कौन से शुभ योग बनने जा रहे हैं। 

    नए साल का पहला दिन

    नए साल के पहले दिन एक बहुत ही दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। गुरुवार, 1 जनवरी 2026 के दिन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। इस दिन पर मृगशिरा नक्षत्र रहोगा। साथ ही इस दिन पर शुभ माना गया है रवि योग भी बन रहा है।

    यह एक ऐसा शक्तिशाली योग है, जिसमें किसी भी नए कार्य की शुरुआत, निवेश, यात्रा, शिक्षा या व्यवसाय से संबंधित काम की शुरुआत करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। ऐसे में आप यह माना जा रहा है कि नए साल की शुरुआत शुभ होगी।

    subh yog i

    (Picture Credit: Freepik) 

    बनेगा गजकेसरी योग

    ज्योतिष गणना के मुताबिक, शुक्रवार 2 जनवरी 2026 को गुरु और चंद्रमा की युति से गजकेसरी योग बनेगा, ज्योतिष का एक अत्यंत शुभ योग है। इस योग के निर्माण से जातक को धन, सम्मान, ज्ञान और सुख की प्राप्ति होती है। यह योग कर्क, वृश्चिक और मीन लग्न वालों के लिए बहुत ही खास माना जाता है।  

    कैसे बनता है पंचग्रही योग?

    वैदिक ज्योतिष में इसे एक बेहद प्रभावशाली योग माना गया है। जब एक ही राशि में पांच बड़े ग्रह एक साथ आते हैं, तो इसे पंचग्रही योग के रूप में जाना जाता है। जनवरी 2026 में मकर राशि में पांच ग्रहों का जमावड़ा होने से पंचग्रही योग बन रहा है। पंचांग के अनुसार, 13 जनवरी को शुक्र मकर राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं 14 जनवरी को सूर्य देव मकर राशि में आएंगे।

    Shubh Yoga ग

    (AI Generated Image)

    16 जनवरी को मंगल का गोचर मकर में होगा और 17 जनवरी को बुध मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 18 जनवरी को चंद्रमा के मकर राशि में आते ही पांच ग्रहों यानी सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध और शुक्र की युति बन जाएगी, जिससे पंचग्रही योग का निर्माण होगा बनेगा।

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।