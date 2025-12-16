Dhanu Sankranti 2025: क्या है धनु संक्रांति, कितनी रहेगी गोचर की अवधि, जानिए कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार धनु संक्रांति (Dhanu Sankranti 2025 date) एक महत्वपूर्ण अवधि है, क्योंकि इससे खरमास की शुरुआत हो जाती है। इस अवधि को सूर्य देव की कृपा प्राप्ति के लिए उत्तम माना गया है। साथ ही इस दौरान कई तरह के नियमों का भी ध्यान रखा जाता है, ताकि जातक को इससे अच्छे परिणाम मिले।

प्रश्न 1 - यह गोचर क्या है? उत्तर - वैदिक ज्योतिष के अनुसार 16 दिसंबर 2025 (Dhanu Sankranti date 2025) को सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं। इसे खरमास या धनु मास कहा जाता है। प्रश्न 2 - यह महत्वपूर्ण क्यों है? उत्तर - सूर्य आत्मा, अधिकार और ऊर्जा का प्रतीक है। धनु राशि बृहस्पति के अधीन है, जो ज्ञान और धर्म का संकेत देती है। यह गोचर (Sun transit Sagittarius) भौतिक चीजों से अधिक आध्यात्म, शिक्षा, दान और आत्मचिंतन पर जोर देता है।

प्रश्न 3 - शुभ कार्य क्यों नहीं किए जाते? उत्तर - खरमास में सूर्य की ऊर्जा को शांत माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार विवाह, गृह प्रवेश और नए व्यापार जैसे शुभ कार्य टाले जाते हैं। यह परंपरा आस्था पर आधारित है, अनिवार्य नहीं।

(Picture Credit: Freepik) (AI Image) प्रश्न 4 - इस दौरान क्या करना उचित है? उत्तर - प्रार्थना, उपवास, दान, मंदिर दर्शन और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन। यह गोचर (Gochar period significance) सरल जीवन और आध्यात्मिक अनुशासन को बढ़ावा देता है। प्रश्न 5 - गोचर की अवधि क्या है? उत्तर - यह गोचर लगभग 30 दिनों तक, 16 दिसंबर 2025 से 14 जनवरी 2026 तक रहेगा।

(Picture Credit: Freepik) (AI Image) प्रश्न 6 - शुभ कार्य कब शुरू होंगे? उत्तर - मकर संक्रांति के बाद, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे और उत्तरायण आरंभ होगा, तभी से शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। 14 जनवरी 2026 को खरमास समाप्त हो जाएगा। लेकिन पूरी जनवरी में विवाह के लिए योग नहीं है।