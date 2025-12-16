Surya Gochar 2025: सूर्य के धनु राशि में गोचर से सिंह से वृश्चिक राशि वालों के जीवन में आएंगे ये बदलाव

Language
    Surya Gochar 2025 सभी राशियों पर क्या पड़ेगा प्रभाव?

    आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज यानी 16 दिसंबर को सूर्य देव, धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जिसे धनु संक्रांति के नाम से जाना जाता है। इस दिन को सूर्य देव की कृपा प्राप्ति के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। ऐसे में चलिए एस्ट्रोपत्री के आनंद सागर पाठक जी से जानते हैं कि इस गोचर से सिंह से वृश्चिक राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

    सिंह राशि

    सूर्य आपकी लग्न के स्वामी हैं और पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं। यह गोचर रचनात्मकता, नेतृत्व और सम्मान के लिए बहुत मजबूत है। संतान, शिक्षा और सट्टा-निवेश से जुड़े मामलों में सुधार हो सकता है। सूर्य की दृष्टि एकादश भाव पर रहेगी, जिससे लाभ, नेटवर्किंग और इच्छाओं की पूर्ति संभव है।

    उपाय - प्रतिदिन सूर्य को जल में लाल फूल डालकर अर्पित करें।

    कन्या राशि

    सूर्य आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं। यह गोचर पेशेवर दबाव या भावनात्मक बेचैनी के कारण घरेलू शांति को प्रभावित कर सकता है। सूर्य की दृष्टि दशम भाव पर रहेगी, जिससे करियर में पहचान और अधिकार मिल सकता है, लेकिन इसके लिए अनुशासन जरूरी होगा।

    उपाय - बुजुर्गों की सेवा करें और कार्यस्थल पर अहंकार से बचें।

    तुला राशि

    सूर्य आपके एकादश भाव के स्वामी हैं और तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं। यह गोचर संवाद, नेटवर्किंग और छोटी यात्राओं से लाभ दिला सकता है। आपका साहस और प्रयास बढ़ेगा। सूर्य की दृष्टि नवम भाव पर रहेगी, जो आध्यात्मिक विकास, शिक्षा और गुरु कृपा को बढ़ावा देगी।

    उपाय - प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करें।

    वृश्चिक राशि

    सूर्य आपके दशम भाव के स्वामी हैं और द्वितीय भाव से गोचर कर रहे हैं। यह गोचर करियर में अधिकार और प्रतिष्ठा बढ़ा सकता है। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। सूर्य की दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी, जिससे अचानक बदलाव संभव हैं। जोखिम भरे निवेश और गोपनीयता से बचें।

    उपाय - रविवार को तांबा या लाल वस्त्र दान करें।

    लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, प्रतिक्रिया के लिए लिखें: hello@astropatri.com