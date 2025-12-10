कुंडली के सभी ग्रह होंगे शांत! सूर्य से शनि तक के लिए करें ये आसान ज्योतिषीय उपाय
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। जल्द ही नए साल की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में आप कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं, जिससे आपको सूर्य से लेकर शनि तक, सभी ग्रहों (Astrological Remedies in Hindi) से शुभ परिणाम मिलने लगेंगे। चलिए जानते हैं इस बारे में।
1. सूर्य होगा मजबूत
माना जाता है कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है, तो आपके लिए करियर में उन्नति के योग बनने लगते हैं। ऐसे में आपको रोजाना या फिर प्रत्येक रविवार को सूर्योदय के समय सूर्य देव को जल जरूर अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही आपको आदित्य हृदय स्त्रोत के पाठ से भी लाभ मिल सकता है।
2. इस तरह करें चंद्रमा को मजबूत
ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। कुंडली में चंद्रमा की मजबूती के लिए आपको सोमवार के दिन व्रत करना चाहिए। इसके साथ ही आप सफेद चीजों जैसे दूध, चावल, चीनी या फिर सफेद रंग के कपड़े आदि का दान करके भी चंद्रमा की स्थिति को मजबूत कर सकते हैं।
3. बुधवार के दिन करें ये काम
ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को बुद्धि, व्यापार, और संवाद कौशल के कारक के रूप में देखा जाता है। ऐसे में आपको बुधवार के दिन विशेष रूप से गणेश जी की पूजा-अर्चना करनी चाहिए। इसके साथ ही बुध बीज मंत्र - ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं सः बुधाय नमः का भी जरूर जप करना चाहिए।
4. मंगल से मिलेंगे शुभ परिणाम
मंगल ग्रह साहस, ऊर्जा, निर्णय क्षमता और स्वास्थ्य के कारक हैं। अगर किसी जातक की कुंडली में मंगल की स्थिति कमजोर है, तो उसे मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा के पाठ से लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही आपको लाल रंग के कपड़े, लाल मसूर आदि का दान भी करना चाहिए।
5. जीवन में आएगी सुख-समृद्धि
ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति यानी गुरु ग्रह को ज्ञान, धन, विवाह, संतान और आध्यात्मिकता का कारक माना जाता है। गुरु ग्रह से शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए आप गुरुवार के दिन पीली रंग की चीजों जैसे हल्दी व चने की दाल आदि का दान कर सकते हैं। इसके साथ ही गुरुवार का व्रत रखें और इस दिन पर भगवान विष्णु और बृहस्पति की पूजा करें।
6. शुक्र ग्रह की मजबूती के उपाय
ज्योतिष शास्त्र में माना गया है जिस जातक की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उसे जीवन में प्रेम, सौंदर्य और धन की कमी नहीं होती। ऐसे में यदि आप भी अपनी कुंडली में शुक्र ग्रह को मजबूत करना चाहते हैं, तो इसके लिए शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी की आराधना करें और उन्हें सफेद रंग के फूल अर्पित करें। इसके साथ ही सफेद वस्तुओं जैसे चावल, दूध, चीनी और चीनी आदि का दान करें।
7. शनि ग्रह से मिलेंगे अच्छे परिणाम
ज्योतिष शास्त्र में शनि को कर्म, अनुशासन और संघर्ष आदि से जोड़कर देखा जाता है। कुंडली में शनि (Shani Grah Ke Upay) की स्थिति मजबूत करने के लिए आपको शनिवार का व्रत करना चाहिए। इसके साथ ही शनि देव के मंत्रों का जप और पीपल के पेड़ की पूजा भी लाभकारी उपाय है। आप शनिवार के दिन काले तिल, उड़द, काले कपड़े, जूते-चप्पल आदि का दान करके भी लाभ देख सकते हैं।
अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं।
