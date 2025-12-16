Surya Gochar 2025: सूर्यदेव ने धनु राशि में किया गोचर, यहां पढ़ें मेष से कर्क राशि पर क्या पड़ेगा प्रभाव?

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। सूर्यदेव ने आज यानी 16 दिसंबर को धनु राशि में गोचर किया है। इसी के साथ खरमास की शुरुआत हो गई है। खरमास मे शुभ और मांगलिक काम नहीं किए जाते हैं। सूर्यदेव के इस गोचर (Surya Gochar 2025) से राशि के जातकों के जीवन में कई खास बदलाव आएंगे। सूर्य गोचर का प्रभाव पारिवारिक मामलों पर भी असर पड़ेगा।

मेष राशि

सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और नवम भाव से गोचर कर रहे हैं। यह गोचर भाग्य, उच्च शिक्षा, आध्यात्म और गुरुजनों से मार्गदर्शन को मजबूत कर सकता है। आप ज्ञान प्राप्त करने, धार्मिक यात्रा पर जाने या अपनी आस्थाओं से दोबारा जुड़ने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। सूर्य की दृष्टि तृतीय भाव पर रहेगी, जिससे साहस, संवाद और पहल की क्षमता बढ़ेगी, लेकिन भाई-बहनों के साथ अहंकार टकराव संभव है।

उपाय: प्रतिदिन उगते सूर्य को जल अर्पित करें और गायत्री मंत्र का जाप करें।

वृषभ राशि

सूर्य आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। यह गोचर धन, विरासत या भावनात्मक मामलों से जुड़े अचानक बदलाव ला सकता है। सूर्य की दृष्टि द्वितीय भाव पर रहेगी, जिससे बचत, वाणी और पारिवारिक मामलों पर असर पड़ेगा। धन संबंधी लेन-देन में पारदर्शिता रखें और कठोर शब्दों से बचें।

उपाय: रविवार को गेहूं या गुड़ का दान करें।

मिथुन राशि

सूर्य आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं। यह गोचर निजी और व्यावसायिक साझेदारियों में संतुलन और आपसी सम्मान बढ़ा सकता है। यदि अहंकार नियंत्रित रखा जाए, तो व्यापारिक साझेदारी से पहचान मिल सकती है। सूर्य की दृष्टि लग्न भाव पर रहेगी, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन आप कुछ अधिक प्रभावशाली लग सकते हैं।

उपाय: विनम्रता अपनाएं और रविवार को सूर्य को लाल फूल अर्पित करें।