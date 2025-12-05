Budh Gochar 2025: क्या होगा धनु से मीन राशि पर बुध गोचर का प्रभाव! पढ़ें भाग्य, करियर और किस्मत का हाल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Mercury Transit Scorpio: 06 दिसंबर का बुध देव का वृश्चिक राशि में गोचर विचारों में गहराई, तीव्रता और भावनात्मक स्पष्टता लेकर आएगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि बुध गोचर (Budh Gochar 2025) का धनु से मीन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है?