Budh Gochar 2025: क्या होगा धनु से मीन राशि पर बुध गोचर का प्रभाव! पढ़ें भाग्य, करियर और किस्मत का हाल
6 दिसंबर यानी कल बुध देव का वृश्चिक राशि में गोचर होने वाला है। यह गोचर कुछ राशियों के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर ...और पढ़ें
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Mercury Transit Scorpio: 06 दिसंबर का बुध देव का वृश्चिक राशि में गोचर विचारों में गहराई, तीव्रता और भावनात्मक स्पष्टता लेकर आएगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि बुध गोचर (Budh Gochar 2025) का धनु से मीन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है?
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
धनु (Sagittarius) – बुध देव का वृश्चिक राशि में गोचर, 6 दिसंबर 2025
- धनु राशि वालों के लिए बुध देव का यह गोचर द्वादश भाव से गुजरता है।
- यह आत्म-चिंतन, आध्यात्मिक समझ और भावनात्मक शुद्धि को बढ़ावा देता है।
- पुराने अनुभव या अधूरे भावनात्मक विषय फिर से मन में आ सकते हैं।
- बुध देव का षष्ठ भाव पर दृष्टि स्वास्थ्य, संगठन और कार्यस्थल संवाद को बेहतर बनाती है।
उपाय
- हरी सब्जियों का दान करें।
- मन को शांत रखने के लिए ध्यान करें।
मकर (Capricorn) – बुध देव का वृश्चिक राशि में गोचर, 6 दिसंबर 2025
- मकर राशि वालों के लिए बुध देव का यह गोचर एकादश भाव को प्रभावित करेगा।
- मित्रों, नेटवर्किंग, महत्वाकांक्षा और दीर्घकालिक योजनाओं में प्रगति होती है।
- संवाद की स्पष्टता नए अवसर ला सकती है और पेशेवर संपर्क मजबूत हो सकते हैं।
- बुध देव का पंचम भाव पर दृष्टि रचनात्मकता, बुद्धि और अध्ययन से जुड़े क्षेत्रों को बल देती है।
उपाय
- बच्चों को हरी मिठाई अर्पित करें।
- अनावश्यक बहसों से दूर रहें।
कुम्भ (Aquarius) – बुध देव का वृश्चिक राशि में गोचर, 6 दिसंबर 2025
- कुम्भ राशि वालों के लिए बुध देव का यह गोचर दशम भाव में होगा।
- करियर, रणनीति और नेतृत्व से जुड़े संवाद अधिक प्रभावशाली होते हैं।
- आपकी समस्या-समाधान क्षमता और पेशेवर अभिव्यक्ति से सराहना मिल सकती है।
- बुध देव का चतुर्थ भाव पर दृष्टि घर-कार्य संतुलन को बनाए रखने की सलाह देता है।
उपाय
- हरे रंग के आभूषण पहनें।
- परिवारिक मामलों में भावनात्मक संतुलन रखें।
मीन (Pisces) – बुध देव का वृश्चिक राशि में गोचर, 6 दिसंबर 2025
- मीन राशि वालों के लिए बुध देव का यह गोचर नवम भाव में होगा।
- आध्यात्मिक अध्ययन, ज्ञान, दर्शन और यात्रा योजनाओं में रुचि बढ़ती है।
- आप किसी गुरु या प्रेरणादायी व्यक्ति से मार्गदर्शन महसूस कर सकते हैं।
- बुध देव का तृतीय भाव पर दृष्टि लेखन क्षमता, संवाद कौशल और सेल्फ-एक्सप्रेशन को मजबूती देता है।
उपाय
- प्रतिदिन “ॐ नमो नारायणाय” मंत्र का जाप करें।
- बातचीत में जल्दबाजी से बचें।
ज्यादातर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
1: वृश्चिक राशि में बुध देव का गोचर संचार को कैसे प्रभावित करता है?
- वृश्चिक राशि में बुध देव का गोचर संवाद को अधिक गहन, भावनात्मक और सार्थक बनाता है।
- लोग अधिक जिज्ञासु, इंटूटिव और विश्लेषणात्मक हो जाते हैं।
- छिपे हुए सत्य सामने आ सकते हैं।
- ईमानदार बातचीत से गलतफहमियां दूर हो सकती हैं।
2: किन राशियों को इस गोचर से सबसे अधिक लाभ मिलता है?
- वृश्चिक, कर्क, कन्या, मीन, वृषभ और मकर इस गोचर से विशेष लाभ प्राप्त करते हैं।
- इन राशियों में इन्टूशन मजबूत होता है।
- निर्णय क्षमता अधिक सटीक होती है।
- व्यक्तिगत और पेशेवर मामलों में भावनात्मक स्पष्टता प्राप्त होती है।
3: इस गोचर के दौरान किन बातों से बचना चाहिए?
- जल्दबाजी में बोलना
- अत्यधिक सोचना
- भावनात्मक प्रतिक्रियाएं
- बुध देव का यह गोचर शांत, विचारपूर्ण और संतुलित संवाद को प्रोत्साहित करता है, इसलिए धैर्य और स्पष्टता आवश्यक है।
यह भी पढ़ें- Budh Gochar 2025: बुध गोचर का व्यापार, करियर और वाणी पर पड़ेगा ये असर, पढ़ें अपनी राशि का हाल
यह भी पढ़ें- Budh Gochar 2025: 6 दिसंबर को बुध देव करेंगे गोचर, पढ़ें मेष से कर्क राशि वालों पर इसका प्रभाव
लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।