Budh Gochar 2025: बुध गोचर का व्यापार, करियर और वाणी पर पड़ेगा ये असर, पढ़ें अपनी राशि का हाल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Mercury Transit Scorpio: बुध देव का वृश्चिक राशि में गोचर गहन मानसिक एकाग्रता, भावनात्मक जागरूकता और तेज इन्टूशन बढ़ाने वाला साबित होगा। रहस्य और गहराई का प्रतिनिधित्व करने वाली वृश्चिक राशि जब बुध देव की बुद्धि और विश्लेषण शक्ति से मिलती है, तब विचार स्पष्ट, सटीक और तीखे हो जाते हैं। चलिए जानते हैं कि बुध गोचर (Budh Gochar 2025) का सिंह से वृश्चिक राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है?