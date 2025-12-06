Mangal Gochar 2025: 7 दिसंबर को मंगल देव धनु राशि में करेंगे गोचर, इन जातकों का करियर होगा बेहतर

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। 7 दिसंबर 2025 की शाम को मंगल देव (Mangal Gochar 2025) धनु राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जो 16 जनवरी 2026 की सुबह तक इस राशि में रहेंगे। इसके बाद वह मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इस गोचर का कुछ राशियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, तो वहीं कुछ के जीवन में चुनौतियां भी बढ़ सकती हैं।

सिंह (Leo) मंगलदेव पांचवे भाव में गोचर कर रहे हैं। यह भाव क्रिएटिविटी, प्रेम और एक्सप्रेशन का क्षेत्र माना जाता है। इस समय आत्मविश्वास बढ़ेगा और शिक्षा, कला या प्रदर्शन संबंधित काम अच्छे रहेंगे। दृष्टि प्रभाव से अष्टम, एकादश और द्वादश भाव भी प्रभावित होंगे। कुछ अंदरूनी बदलाव, लाभ और आध्यात्मिक विचार सामने आ सकते हैं।

उपाय - बच्चों को मिठाई खिलाएं। रिश्तों में विनम्रता बनाए रखें। कन्या (Virgo) मंगलदेव (Mars Transit 2025) चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। यह भाव घर, परिवार, संपत्ति और भावनात्मक संतुलन से जुड़ा है। आप घर या रहने की जगह में सुधार करने की प्रेरणा महसूस कर सकते हैं। दृष्टि प्रभाव से सप्तम, दशम और एकादश भाव सक्रिय होंगे। इससे रिश्ते, करियर और आकांक्षाओं पर सकारात्मक असर दिख सकता है।

उपाय - घर को साफ-सुथरा रखें। जरूरतमंदों को मसूर दाल दें। तुला (Libra) मंगलदेव तृतीय भाव में गोचर (Mars transit Sagittarius) कर रहे हैं। यह भाव साहस, संचार और पहल का संकेत देता है। आप नए अवसरों की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। दृष्टि प्रभाव से छठे, नवम और दशम भाव भी सक्रिय होंगे। इससे कार्य क्षमता, भाग्य और करियर बेहतर हो सकते हैं।