Shaniwar ke Totke: पैसों की किल्लत से छुटकारा पाने के लिए शनिवार के दिन जरूर करें ये टोटके

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू मान्यताओं के अनुसार, शनिवार (Shaniwar ke Totke) का दिन शनिदेव की आराधना के लिए माना गया है। ऐसे में अगर आप इस दिन पर कुछ टोटके करते हैं, तो इससे आपको धन संबंधी समस्याओं से समेत और भी कई समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। चलिए जानते हैं इस बारे में।

मिलेगी हर कष्ट से मुक्ति शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाकर उसमें 3 लौंग डाल दें। इसके बाद इस दीपक को पीपल का पेड़ के नीचे रख आएं। इस उपाय को करने से आपको शनि देव की कृपा की प्राप्ति होती है और कई तरह के कष्टों से भी मुक्ति मिल जाती है। यह उपाय आपको कम-से-कम 3 या 5 शनिवार तक करना चाहिए।

दूर होगी नेगेटिव एनर्जी आप आपके घर में बिना वजह ही कलेश की स्थिति बनी रहती है, तो इसके लिए शनिवार के दिन ये टोटका आपके काम आ सकता है। इसके लिए हर शनिवार की शाम को घर में कपूर और लौंग जलाएं। इस टोटके को करने से नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा मिलता है। जिससे परिवार में चल रहे लड़ाई-झगड़े से मुक्ति मिलती है और सुख-शांति का माहौल बना रहता है।

मिलेगा आर्थिक तंगी से छुटकारा शनि देव को आक के फूल प्रिय माने गए हैं। ऐसे में शनिवार के दिन एक काले कपड़े में आक के पेड़ की जड़ और फूल को बांधकर घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दें। ऐसा करने से आपको आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल सकता है। इसके साथ ही आप शाम के समय शनि मंदिर में जाकर शनिदेव को 7 आक के फूल अर्पित कर सकते हैं, इससे भी शनिदेव की कृपा की प्राप्ति होती है। बस इस बात का ध्यान रखें कि शनिदेव की नजरों में नहीं देखना चाहिए।