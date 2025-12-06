Mangal Gochar 2025: मंगल गोचर का प्रभाव, किसे मिलेगी तरक्की और किसे रहना होगा सावधान?

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Mars Transit Scorpio: 07 दिसंबर का मंगल देव का धनु राशि में गोचर एक गतिशील परिवर्तन माना जा रहा है। यह समय मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। धनु, जो बृहस्पतिदेव की राशि है, मंगलदेव की ऊर्जा को और फैलाने का काम करता है। इस दौरान सीखने, यात्रा करने और आध्यात्मिक विकास की प्रेरणा बढ़ती है। लोग अपने निजी और पेशेवर लक्ष्यों की दिशा में अधिक सक्रिय हो सकते हैं। यह गोचर पुराने डर हटाकर आगे बढ़ने का हिम्मत देता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मंगल गोचर (Mangal Gochar 2025) का धनु से मीन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है?