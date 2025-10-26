Mangal Gochar 2025: मंगल गोचर से मिथुन वालों के बनेंगे सारे बिगड़े काम, पढ़ें बाकी राशियों का हाल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। मंगल का वृश्चिक राशि में गोचर एक मजबूत और डायनामिक ज्योतिषीय इवेंट है, जो सभी राशियों को अलग-अलग तरीके से टच करेगा। वृश्चिक जो है, वह रहस्य, गहराई और ट्रांसफॉर्मेशन का साइन है, और यहाँ मंगल की हिम्मत और फोकस को और बूस्ट करता है। आइए जानते हैं कि मंगल देव के राशि परिवर्तन से मेष से मिथुन राशि के जातकों को क्या लाभ मिलेंगे।

मेष राशि मंगल, आपके लग्न और आठवें भाव के स्वामी, इस समय आठवें घर से गुजर रहे हैं। इस दौरान छुपे हुए मामले सामने आ सकते हैं। विरासत, पैसों या गहरी भावनाओं से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देना पड़ सकता है। समय थोड़ा इंटेंस लग सकता है, लेकिन अगर आप अपनी एनर्जी सही दिशा में लगाएँ, तो यह आपके लिए गहरा बदलाव और ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। मंगल आपके ग्यारहवें, दूसरे और तीसरे घर पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे फाइनेंस और कम्युनिकेशन में मदद मिलेगी। साहस बढ़ेगा और आप मुश्किलों का सामना आसानी से कर पाएंगे।

उपाय: मंगलवार को लाल मसूर और गुड़ चढ़ाएं।

हनुमान चालीसा नियमित पढ़ें। वृषभ राशि मंगल आपके बारहवें और सातवें भाव के स्वामी हैं और सातवें घर से गुजर रहे हैं। यह समय रिश्तों और पार्टनरशिप पर फोकस करता है, चाहे व्यक्तिगत हों या प्रोफेशनल। कभी-कभी मतभेद या टकराव हो सकता है, लेकिन संतुलित कम्युनिकेशन से रिश्ते मजबूत होंगे।