Mangal Gochar 2025: मंगल गोचर से मिथुन वालों के बनेंगे सारे बिगड़े काम, पढ़ें बाकी राशियों का हाल

27 अक्टूबर को मंगल का वृश्चिक राशि में गोचर (Mangal Gochar 2025) सभी राशियों में ट्रांसफॉर्मेशन और एनर्जी का धमाका लेकर आया है। अपने ही राशि में रहने वाला मंगल यहाँ सुपर पॉवरफुल हो जाता है। आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं कि मेष से मिथुन राशि पर मंगल गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा।
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। मंगल का वृश्चिक राशि में गोचर एक मजबूत और डायनामिक ज्योतिषीय इवेंट है, जो सभी राशियों को अलग-अलग तरीके से टच करेगा। वृश्चिक जो है, वह रहस्य, गहराई और ट्रांसफॉर्मेशन का साइन है, और यहाँ मंगल की हिम्मत और फोकस को और बूस्ट करता है। आइए जानते हैं कि मंगल देव के राशि परिवर्तन से मेष से मिथुन राशि के जातकों को क्या लाभ मिलेंगे।
मेष राशि
मंगल, आपके लग्न और आठवें भाव के स्वामी, इस समय आठवें घर से गुजर रहे हैं। इस दौरान छुपे हुए मामले सामने आ सकते हैं। विरासत, पैसों या गहरी भावनाओं से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देना पड़ सकता है।
समय थोड़ा इंटेंस लग सकता है, लेकिन अगर आप अपनी एनर्जी सही दिशा में लगाएँ, तो यह आपके लिए गहरा बदलाव और ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। मंगल आपके ग्यारहवें, दूसरे और तीसरे घर पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे फाइनेंस और कम्युनिकेशन में मदद मिलेगी। साहस बढ़ेगा और आप मुश्किलों का सामना आसानी से कर पाएंगे।
उपाय:
- मंगलवार को लाल मसूर और गुड़ चढ़ाएं।
- हनुमान चालीसा नियमित पढ़ें।
वृषभ राशि
मंगल आपके बारहवें और सातवें भाव के स्वामी हैं और सातवें घर से गुजर रहे हैं। यह समय रिश्तों और पार्टनरशिप पर फोकस करता है, चाहे व्यक्तिगत हों या प्रोफेशनल। कभी-कभी मतभेद या टकराव हो सकता है, लेकिन संतुलित कम्युनिकेशन से रिश्ते मजबूत होंगे।
मंगल आपके दसवें, पहले और दूसरे घर पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे करियर और सेल्फ-ग्रोथ में मदद मिलेगी। धैर्य और गुस्से पर कंट्रोल रखना जरूरी है। फाइनेंस में सोच-समझकर कदम उठाएं।
उपाय:
- मंगलवार को लाल कपड़ा और मिठाई दान करें।
- हनुमान के पास लाल दीपक जलाएं।
मिथुन राशि
मंगल, आपके छठे और ग्यारहवें भाव के स्वामी, छठे घर से गुजर रहे हैं। इस दौरान आपकी प्रतिस्पर्धात्मक ऊर्जा बढ़ेगी, जिससे पुराने विरोधियों को मात देने और पेंडिंग काम पूरे करने का बेहतरीन समय है। सेहत पर ध्यान दें, ज्यादा स्ट्रेस से थकान हो सकती है।
प्रोफेशनल लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, खासकर सर्विस या सर्विस-रिलेटेड फील्ड में। मंगल आपके नौवें, बारहवें और पहले घर पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे आप मेहनत और स्पिरिचुअल ग्रोथ दोनों में मोटिवेट रहेंगे।
उपाय:
- रोज़ाना “ॐ मंगलाय नमः” का जाप करें।
- हर सुबह सूर्य को लाल चंदन मिलाकर जल चढ़ाएं।
लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, संपर्क करें: hello@astropatri.com
