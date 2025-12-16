Language
    Kharmas 2025: आज से खरमास शुरू, अगले 1 महीने भूलकर भी ना करें ये गलती, बिगड़ सकते हैं बनते काम

    By Shraddha Pandey Edited By: Shraddha Pandey
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 01:44 PM (IST)

    सूर्य के धनु राशि में प्रवेश के साथ खरमास (मलमास) शुरू हो गया है, जो लगभग 30 दिनों तक चलेगा। इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य वर्जित माने जात ...और पढ़ें

    खरमास 2025 में ना करें ये काम

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आज से खरमास की शुरुआत हो गई है। जैसे ही सूर्य धनु राशि में प्रवेश करता है, उसी समय से खरमास की शुरुआत हो जाती है। इसे मलमास और भी कहा जाता है। लगभग 30 दिनों तक का ये समय बेहद महत्वपूर्ण होता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।

    शास्त्रों के अनुसार, खरमास के दौरान शुभ और मांगलिक कार्यों से दूरी बनाए रखना जरूरी माना जाता है। मान्यता है कि इस समय देवता निद्रा में रहते हैं, इसलिए नए कार्यों की शुरुआत से अपेक्षित फल नहीं मिलता। खरमास में इन कार्यों को करने से जीवन में तमाम तरह की बाधाएं, आर्थिक नुकसान और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। यही वजह है कि लोग इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने से बचते हैं।

    खरमास में इन कार्यों को नहीं करना चाहिए-

    * विवाह, सगाई, मुंडन, नामकरण और गृह प्रवेश ऐसे कार्यों से बचना चाहिए
    * नया बिजनेस शुरू करना या नई नौकरी जॉइन करना
    * वाहन, प्रॉपर्टी या कीमती सामान की खरीदारी
    * बड़ा निवेश या जोखिम भरा फैसला
    * झगड़ा, क्रोध, कटु वाणी और नकारात्मक सोच

    हालांकि, खरमास को पूरी तरह से अशुभ कहना भी सही नहीं है। कुछ ऐसे भी काम हैं जो इस दौरान करने से आपके जीवन में आने वाली बाधाएं और संकट टल सकते हैं।

    * रोज़ सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें
    * भगवान विष्णु की पूजा करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करें
    * गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं (चना दाल, हल्दी, कपड़े) का दान करें
    * गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या धन दान करें
    * गाय को चारा खिलाना और पक्षियों को दाना डालना शुभ माना जाता है

    इन उपायों से शांत होते हैं ग्रह दोष

    * शराब और मांसाहार से परहेज
    * झूठ, क्रोध और लालच की आदत छोड़ना
    * गलत संगत और नकारात्मक चर्चाओं से बचना

    यदि किसी व्यक्ति के जीवन में पहले से परेशानियां चल रही हैं, तो खरमास के दौरान उपाय करना बेहद लाभकारी माना जाता है। इस दौरान आप नीचे दिए गए मंत्रों का जाप कर सकते हैं।

    * रोज़ “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप
    * गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान
    * रविवार को सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।'