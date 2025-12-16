Kharmas 2025: आज से खरमास शुरू, अगले 1 महीने भूलकर भी ना करें ये गलती, बिगड़ सकते हैं बनते काम

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आज से खरमास की शुरुआत हो गई है। जैसे ही सूर्य धनु राशि में प्रवेश करता है, उसी समय से खरमास की शुरुआत हो जाती है। इसे मलमास और भी कहा जाता है। लगभग 30 दिनों तक का ये समय बेहद महत्वपूर्ण होता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।

शास्त्रों के अनुसार, खरमास के दौरान शुभ और मांगलिक कार्यों से दूरी बनाए रखना जरूरी माना जाता है। मान्यता है कि इस समय देवता निद्रा में रहते हैं, इसलिए नए कार्यों की शुरुआत से अपेक्षित फल नहीं मिलता। खरमास में इन कार्यों को करने से जीवन में तमाम तरह की बाधाएं, आर्थिक नुकसान और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। यही वजह है कि लोग इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने से बचते हैं।

खरमास में इन कार्यों को नहीं करना चाहिए- * विवाह, सगाई, मुंडन, नामकरण और गृह प्रवेश ऐसे कार्यों से बचना चाहिए

* नया बिजनेस शुरू करना या नई नौकरी जॉइन करना

* वाहन, प्रॉपर्टी या कीमती सामान की खरीदारी

* बड़ा निवेश या जोखिम भरा फैसला

* झगड़ा, क्रोध, कटु वाणी और नकारात्मक सोच