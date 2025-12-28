Chandra Gochar 2025: इन राशियों को मिलेगा आर्थिक संकट से छुटकारा, पूरी होगी मनचाही मुराद

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, सोमवार 29 दिसंबर को पौष माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। इस शुभ अवसर पर भगवान शिव की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। साथ ही मनचाही मुराद पाने के लिए व्रत रखा जाता है।

ज्योतिषियों की मानें तो पौष माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन चंद्र देव अपनी चाल बदलेंगे। चंद्र देव के राशि परिवर्तन करने से राशि चक्र की सभी राशियों पर भाव अनुसार प्रभाव पड़ेगा। इनमें दो राशि के जातकों को विशेष लाभ देखने को मिल सकता है। आइए, इन राशियों के बारे में जानते हैं-



चंद्र गोचर 2025 मन के कारक चंद्र देव सोमवार 29 दिसंबर को राशि परिवर्तन करेंगे। इस दिन चंद्र देव मीन राशि से निकलकर मेष राशि में गोचर करेंगे। मेष राशि में चंद्र देव अगले दो दिनों तक रहेंगे। इसके बाद पुनः राशि परिवर्तन कर अगली राशि में गोचर कर जाएंगे।

मिथुन राशि चंद्र देव के मेष राशि में गोचर करने से मिथुन राशि के जातकों के सुख, सौभाग्य और आय में वृद्धि होगी। कोई विश पूरी होगी। साथ ही अगले दो दिनों में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। इससे आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। बड़े भाई से आपको स्नेह और प्यार मिलेगा। बड़ी बहन के पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे।

मीन राशि मन के कारक चंद्र देव की स्थिति बदलने से मीन राशि के जातकों को शुभ कामों में सफलता मिलेगी। कारोबार में दोगुनी कमाई होगी। धन-धान्य में बढ़ोतरी होगी। सत्य की राह पर अग्रसर रहेंगे। इसके साथ ही सफलता पाने के लिए अधिक परिश्रम करेंगे। पड़ोसियों के साथ रिश्ते मधुर होंगे।