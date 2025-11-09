Chandra Dev Names: इन उपायों से करें चंद्र देव को प्रसन्न, मानसिक तनाव से मिलेगी निजात

देव के 108 नाम

1. ॐ केतवे नमः।

2. ॐ स्थूलशिरसे नमः।

3. ॐ शिरोमात्राय नमः।

4. ॐ ध्वजाकृतये नमः।

5. ॐ नवग्रहयुताय नमः।

6. ॐ सिंहिकासुरीगर्भसंभवाय नमः।

7. ॐ महाभीतिहराय नमः।

8. ॐ चित्रवर्णाय नमः।

9. ॐ पिंगळाक्षाय नमः।

10. ॐ फलधूम्रसंकाशाय नमः।

11. ॐ तीक्ष्णदंष्ट्राय नमः।

12. ॐ महोरगाय नमः।

13. ॐ रक्तनेत्राय नमः।

14. ॐ चित्रकारिणे नमः।

15. ॐ तीव्रकोपाय नमः।

16. ॐ महाशूराय नमः।

17. ॐ पापकंटकाय नमः।

18. ॐ क्रोधनिधये नमः।

19. ॐ छायाग्रहविशेषकाय नमः।

20. ॐ अंत्यग्रहाय नमः।

21. ॐ महाशीर्षाय नमः।

22. ॐ सूर्यारये नमः।

23. ॐ पुष्पवद्गृहिणे नमः।

24. ॐ वरदहस्ताय नमः।

25. ॐ गदापाणये नमः।

26. ॐ चित्रशुभ्रधराय नमः।

27. ॐ चित्रध्वजपताकाय नमः।

28. ॐ घोराय नमः।

29. ॐ चित्ररथाय नमः।

30. ॐ शिखिने नमः।

31. ॐ कुळत्थभक्षकाय नमः।

32. ॐ वैढूर्याभरणाय नमः।

33. ॐ उत्पातजनकाय नमः।

34. ॐ शुक्रमित्राय नमः।

35. ॐ मंदारखाय नमः।

36. ॐ शिखिनेंधपकाय नमः।

37. ॐ अंतर्वेदिने नमः

38. ॐ ईश्वराय नमः।

39. ॐ जैमिनिगोत्रजाय नमः।

40. ॐ चित्रगुप्तात्मने नमः।

41. ॐ दक्षिणाभिमुखाय नमः।

42. ॐ मुकुंदवरप्रदाय नमः।

43. ॐ महासुरकुलोद्भवाय नमः।

44. ॐ घनवर्णाय नमः।

45. ॐ लघुदेहाय नमः।

46. ॐ मृत्युपुत्राय नमः।

47. ॐ उत्पातरूपधारिणे नमः।

48. ॐ अदृश्याय नमः।

49. ॐ कालाग्निसन्निभाय नमः।

50. ॐ नृपीठाय नमः।

51. ॐ ग्रहकारिणे नमः।

52. ॐ सर्वोपद्रवकारकाय नमः।

53. ॐ चित्रप्रसूताय नमः।

54. ॐ अनलाय नमः।

55. ॐ सर्वव्याधिविनाशकाय नमः।

56. ॐ अपसव्यप्रचारिणे नमः।

57. ॐ नवमेपापदायकाय नमः।

58. ॐ पंचमेशोकदाय नमः।

59. ॐ उपरागगोचराय नमः

60. ॐ पुरुषकर्मणे नमः।

61. ॐ तुरीयेस्थेसुखप्रदाय नमः।

62. ॐ तृतीयेवैरदाय नमः।

63. ॐ पापग्रहाय नमः।

64. ॐ स्फोटकारकाय नमः।

65. ॐ प्राणनाथाय नमः।

66. ॐ पंचमेश्रमकारकाय नमः।

67. ॐ द्वितीयेस्फुटवाग्धत्रे नमः।

68. ॐ विषाकुलितवक्त्राय नमः।

69. ॐ कामरूपिणे नमः।

70. ॐ सिंहदंताय नमः।

71. ॐ सत्योपनृतवते नमः।

72. ॐ चतुर्थेवमातृनाशाय नमः।

73. ॐ नवमेपितृनाशाय नमः।

74. ॐ अंतेवैरप्रदाय नमः।

75. ॐ सुतानंदनबंधकाय नमः।

76. ॐ सर्पाक्षिजाताय नमः।

77. ॐ अनंगाय नमः।

78. ॐ कर्मराश्शुद्भवाय नमः।

79. ॐ अपांतेकीर्तिदाय नमः।

80. ॐ सप्तमेकलहप्रदाय नमः।

81. ॐ अष्टमेव्याधिकर्त्रे नमः।

82. ॐ धनेबहुसुखप्रदाय नमः।

83. ॐ जननेरोगदाय नमः।

84. ॐ ऊर्ध्वमूर्धजाय नमः।

85. ॐ ग्रहनायकाय नमः।

86. ॐ पापदृष्टये नमः।

87. ॐ खेचराय नमः।

88. ॐ शांभवाय नमः।

89. ॐ आशेषपूजिताय नमः।

90. ॐ शाश्वताय नमः।

91. ॐ वटाय नमः।

92. ॐ शुभाशुभफलप्रदाय नमः।

93. ॐ धूम्राय नमः।

94. ॐ सुधापायिने नमः।

95. ॐ निशाकराय नमः।

96. ॐ भक्तवत्सलाय नमः।

97. ॐ सिंहासनाय नमः।

98. ॐ केतुमूर्तये नमः।

99. ॐ रवींदुद्युतिनाशकाय नमः।

100. ॐ अमराय नमः।

101. ॐ पीठकाय नमः।

102. ॐ विष्णुदृष्टाय नमः।

103. ॐ अमरॆश्वराय नमः।

104. ॐ भक्तरक्षकाय नमः।

105. ॐ वैचित्र्यकपोलस्यंदनाय नमः।

106. ॐ विचित्रफलदायिने नमः।

107. ॐ भक्ताभीष्टफलदाय नमः।

108. ॐ केतवे नमः।