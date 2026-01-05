Budh Gochar 2026: इन राशियों के लिए खुलने वाला है कुबेर का खजाना, दूर होगी दरिद्रता और बढ़ेगा बैंक बैलेंस

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। Budh Gochar 2026 In Capricorn: सनातन धर्म में माघ महीने का खास महत्व है। यह महीना देवी मां गंगा को समर्पित होता है। इस महीने में रोजाना गंगा स्नान किया जाता है। इसके साथ ही भक्ति भाव से लक्ष्मी नारायण जी की पूजा की जाती है। इस साल माघ महीने में मकर संक्रंति मनाई जा रही है। इस शुभ अवसर पर आत्मा के कारक सूर्य देव मकर राशि में गोचर करेंगे।

वहीं, इसके दो दिन बाद ग्रहों के राजकुमार बुध देव राशि परिवर्तन करेंगे। जबकि, मकर संक्रांति से एक दिन पहले सुखों के कारक शुक्र देव मकर राशि में गोचर करेंगे। कुल मिलाकर कहें तो मकर राशि में ग्रहों का महासंयोग बन रहा है। इससे कई राशि के जातकों को करियर और कारोबार में विशेष सफलता मिलेगी। आइए, इन राशियों के बारे में सबकुछ जानते हैं-

बुध गोचर 2026 ज्योतिषियों की मानें तो ग्रहों के राजकुमार बुध देव 17 जनवरी को मकर राशि में गोचर करेंगे। इस राशि में बुध देव 02 फरवरी तक रहेंगे। इसके अगले दिन यानी 03 फरवरी को बुध देव राशि परिवर्तन कर कुंभ राशि में गोचर करेंगे। बुध देव के मकर राशि में गोचर करने से लक्ष्मी नारायण योग और बुधादित्य योग का निर्माण होगा।



मकर राशि बुध देव के राशि परिवर्तन करने या मकर राशि के जातकों को कई मामलों में उत्तम परिणाम मिलेगा। सुख, सौभाग्य, धन और स्वास्थ्य में विशेष लाभ होगा। आपकी बुद्धि बलिष्ठ होगी। लक्ष्मी नारायण योग से आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। वहीं, बुध देव आपके व्यय पर अंकुश लगाएंगे। कई बार आपको ऐसा प्रतीत होगा कि भविष्य कैसा रहेगा? इसके लिए आप फ्यूचर की प्लानिंग भी करेंगे। कारोबार में आपको लाभ देखने को मिलेगा। इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करें। आर्थिक स्थिति मजूबत होगी।



कन्या राशि बुध देव के राशि परिवर्तन करने से कन्या राशि के जातकों को भी लाभ मिलेगा। इस राशि के जातकों पर बुध देव की विशेष कृपा बरसती है। वहीं, राशि परिवर्तन के दौरान बुध देव आपको शुभ फल देंगे। सभी प्रकार के शुभ कामों में सफलता मिलेगी। वाणी में मधुरता आएगी। इससे आपके सभी बिगड़े काम बनेंगे।