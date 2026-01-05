Lakshmi Narayan Yoga: इन राशियों का शुरू होने वाला है 'गोल्डन टाइम', पलक झपकते ही गायब होगा पुराना कर्ज

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। ज्योतिष शास्त्र में लक्ष्मी नारायण योग को बेहद शुभ माना जाता है। इस योग के बनने से राशिचक्र की सभी राशियों पर भाव और ग्रहों की स्थिति अनुसार फल मिलता है। लक्ष्मी नारायण योग से कई राशि के जातकों की तकदीर बदल जाती है। उनके जीवन में सुख और सौभाग्य का आगमन होता है। आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही सकल मनोरथ भी सिद्ध हो जाते हैं।

ज्योतिषियों की मानें तो जनवरी महीने में बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण योग का संयोग बन रहा है। इससे कई राशि के जातक लाभान्वित होंगे। इनमें दो राशि के जातकों को भी विशेष लाभ होगा। इन राशि के जातकों का न केवल गोल्डन टाइम शुरू होगा, बल्कि सालों पुराने कर्ज से भी छुटकारा मिलेगा। आइए, इसके बारे में सबकुछ जानते हैं-

लक्ष्मी नारायण योग 2026 ज्योतिषियों की मानें तो 17 जनवरी से लेकर 03 फरवरी तक लक्ष्मी नारायण योग का संयोग बन रहा है। यह संयोग सुखों के कारक शुक्र देव और ग्रहों के राजकुमार बुध देव के मकर राशि में गोचर करने से बन रहा है। ग्रहों के राजकुमार बुध देव 02 फरवरी तक मकर राशि में रहेंगे। इसके अगले दिन बुध देव राशि परिवर्तन करेंगे। वहीं, शुक्र देव 06 फरवरी को राशि परिवर्तन करेंगे। इससे पहले शुक्र देव 13 जनवरी के दिन और बुध देव 17 जनवरी को मकर राशि में गोचर करेंगे। बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण योग बनेगा।

मेष राशि मेष राशि के स्वामी मंगल देव हैं और आराध्य हनुमान जी हैं। इस राशि के जातकों को सूर्य देव हमेशा शुभ फल देते हैं। कहते हैं कि जिन जातकों की कुंडली में सूर्य मजबूत होता है, उन्हें करियर और कारोबार में परेशानी का समाना नहीं करना पड़ता है। वहीं, जनवरी महीने में लक्ष्मी नारायण योग बनने से मेष राशि के जातकों को अपने कार्य में सफलता और प्रसिद्धि मिलेगी।