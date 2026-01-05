Lakshmi Narayan Yoga: इन राशियों का शुरू होने वाला है 'गोल्डन टाइम', पलक झपकते ही गायब होगा पुराना कर्ज
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, बुध और शुक्र की युति से जनवरी में लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, जिसे बेहद शुभ माना जाता है। यह योग 17 जनवरी से 3 ...और पढ़ें
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। ज्योतिष शास्त्र में लक्ष्मी नारायण योग को बेहद शुभ माना जाता है। इस योग के बनने से राशिचक्र की सभी राशियों पर भाव और ग्रहों की स्थिति अनुसार फल मिलता है। लक्ष्मी नारायण योग से कई राशि के जातकों की तकदीर बदल जाती है। उनके जीवन में सुख और सौभाग्य का आगमन होता है। आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही सकल मनोरथ भी सिद्ध हो जाते हैं।
ज्योतिषियों की मानें तो जनवरी महीने में बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण योग का संयोग बन रहा है। इससे कई राशि के जातक लाभान्वित होंगे। इनमें दो राशि के जातकों को भी विशेष लाभ होगा। इन राशि के जातकों का न केवल गोल्डन टाइम शुरू होगा, बल्कि सालों पुराने कर्ज से भी छुटकारा मिलेगा। आइए, इसके बारे में सबकुछ जानते हैं-
लक्ष्मी नारायण योग 2026
ज्योतिषियों की मानें तो 17 जनवरी से लेकर 03 फरवरी तक लक्ष्मी नारायण योग का संयोग बन रहा है। यह संयोग सुखों के कारक शुक्र देव और ग्रहों के राजकुमार बुध देव के मकर राशि में गोचर करने से बन रहा है। ग्रहों के राजकुमार बुध देव 02 फरवरी तक मकर राशि में रहेंगे। इसके अगले दिन बुध देव राशि परिवर्तन करेंगे। वहीं, शुक्र देव 06 फरवरी को राशि परिवर्तन करेंगे। इससे पहले शुक्र देव 13 जनवरी के दिन और बुध देव 17 जनवरी को मकर राशि में गोचर करेंगे। बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण योग बनेगा।
मेष राशि
मेष राशि के स्वामी मंगल देव हैं और आराध्य हनुमान जी हैं। इस राशि के जातकों को सूर्य देव हमेशा शुभ फल देते हैं। कहते हैं कि जिन जातकों की कुंडली में सूर्य मजबूत होता है, उन्हें करियर और कारोबार में परेशानी का समाना नहीं करना पड़ता है। वहीं, जनवरी महीने में लक्ष्मी नारायण योग बनने से मेष राशि के जातकों को अपने कार्य में सफलता और प्रसिद्धि मिलेगी।
आपको भूमि, भवन और वाहन संबंधी क्षेत्रों में अकल्पनीय सफलता मिलेगी। सभी प्रकार के शुभ कार्यों में सफलता मिलेगी। धन अर्जन करने में आप सफल होंगे। बुध देव की कृपा से करियर और कारोबार को नया आयाम मिलेगा। कुल मिलाकर कहें तो लक्ष्मी नारायण योग से मेष राशि के जातकों के जीवन में विशेष बदलाव हो सकता है।
वृषभ राशि
लक्ष्मी नारायण योग से वृषभ राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपमें धार्मिक गुणों का विकास होगा। विभिन्न क्षेत्रों से आपको धन लाभ हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि निवेश का रिटर्न आपको मिल सकता है। इससे धन-संपत्ति में अपार वृद्धि होगी। शुभ कार्यों में सफलता मिलेगी। वहीं, अशुभ प्रभावों से आप मुक्त होंगे। शुक्र देव की विशेष कृपा बरसेगी। इससे आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर कहें तो लक्ष्मी नारायण योग आपके लिए मंगलकारी साबित होगा।
यह भी पढ़ें- Lakshmi Narayan Yoga: 17 जनवरी से इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, पैसों की तंगी से मिलेगी मुक्ति
यह भी पढ़ें- New Year 2026: नए साल में इन राशियों की पलटेगी किस्मत, खुशियों से भर जाएगा घर-आंगन
अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।