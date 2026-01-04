Language
    Lakshmi Narayan Yoga: 17 जनवरी से इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, पैसों की तंगी से मिलेगी मुक्ति

    By Pravin Kumar Edited By: Pravin Kumar
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 07:08 PM (IST)

    14 जनवरी को सूर्य देव के मकर राशि में गोचर के साथ मकर संक्रांति मनाई जाएगी। इसके बाद, बुध और शुक्र के मकर राशि में युति से लक्ष्मी नारायण य ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    Lakshmi Narayan Yoga: लक्ष्मी नारायण योग के लाभ

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, बुधवार 14 जनवरी को आत्मा के कारक सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में गोचर करेंगे। इस शुभ तिथि पर मकर संक्रांति मनाई जाएगी। सनातन धर्म में मकर संक्रांति का खास महत्व है। इस शुभ अवसर पर बड़ी संख्या में साधक गंगा समेत पवित्र नदियों में स्नान-ध्यान करते हैं। इसके बाद विधि-विधान से सूर्य देव की पूजा करते हैं।

    मकर संक्रांति के दिन पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके लिए मकर संक्रांति के दिन पितरों का तर्पण भी किया जाता है।

    ज्योतिषियों की मानें तो मकर संक्रांति के दो दिन बाद ग्रहों का महासंयोग बनने जा रहा है। इससे न केवल बुधादित्य, बल्कि लक्ष्मी नारायण योग का भी निर्माण हो रहा है। इस योग के संयोग से कई राशि के जातकों की तकदीर बदल जाएगी। पैसों की तंगी से मुक्ति मिलेगी। आइए, इसके बारे में सबकुछ जानते हैं -

    लक्ष्मी नारायण योग

    ज्योतिषियों की मानें तो ग्रहों के राजकुमार बुध देव और सुखों के कारक शुक्र देव की युति होने पर लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है। आसान शब्दों में कहें तो एक ही भाव में बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण योग बनता है। इस योग के संयोग से कई राशि के जातकों को शुभ फल मिलता है।

    लक्ष्मी नारायण योग 2026

    सुखों के कारक शुक्र देव मंगलवार 13 जनवरी को राशि परिवर्तन करेंगे। इस दिन शुक्र देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में गोचर करेंगे। वहीं, शनिवार 17 जनवरी को ग्रहों के राजकुमार बुध देव मकर राशि में गोचर करेंगे। बुध और शुक्र की मकर राशि में युति से लक्ष्मी नारायण योग का संयोग बनेगा। इससे कई राशि के जातकों को जीवन में अपार धन प्राप्त होगा।

    मिथुन राशि

    3

    लक्ष्मी नारायण योग बनने से मिथुन राशि के जातकों को अचानक से धन लाभ होगा। आसान शब्दों में कहें तो जीवन में अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। आपकी सोच से अधिक जीवन में बदलाव देखने को मिलेगा। कई सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे। घर में खुशियों का आगमन होगा। इससे मन प्रसन्न रहेगा। करियर या कारोबार में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। हर गुरुवार के दिन लक्ष्मी नारायण जी को श्रीफल अर्पित करें। इस उपाय को करने से देवी मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी।

    धनु राशि

    9

    लक्ष्मी नारायण योग बनने से धनु राशि के जातक भी धनवान बन सकते हैं। इस राशि के जातकों को धन लाभ होगा। ऐसा भी हो सकता है कि यह लाभ आपको निवेश या शेयर मार्केट से मिल सकता है। बुध और शुक्र की दृष्टि धन भाव में होगी। आपकी वाणी में मधुरता और प्रखरता आएगी। आप फैसले लेने में सफल होंगे। आप कई ऐसे फैसले लेंगे, जिनसे आपके जीवन की दशा और दिशा बदल जाएगी। कला क्षेत्र में आपको विशेष सफलता मिल सकती है। निवेश के लिए उत्तम समय रहेगा। आपको दोगुना रिटर्न मिल सकता है।

    मीन राशि

    12

    लक्ष्मी नारायण योग बनने से मीन राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। आपकी कुंडली के एकादश भाव में लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। इस भाव में योग बनने से आपको धन लाभ अवश्य ही होगा। ज्योतिष में एकादश भाव को आय भाव भी कहा जाता है। आपकी आय में बढ़ोतरी होगी। आमदनी बढ़ने से आपको आर्थिक विषमता से छुटकारा मिल सकता है। सोचे हुए काम पूरे होंगे। लक्ष्मी नारायण योग बनने से सुख, सौभाग्य और आय में वृद्धि होगी।

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।

     