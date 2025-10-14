Language
    Chandra Gochar 2025: दीवाली पर चंद्र देव तुला राशि में करेंगे गोचर, इन राशियों को मिलेगी गुड न्यूज

    By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 05:02 PM (IST)

    वैदिक पंचांग के अनुसार, 20 अक्टूबर (Diwali 2025 Date) को दीवाली मनाई जाएगी। इसी दिन चंद्र देव (Chandra Gochar 2025) कन्या राशि से तुला राशि में गोचर करेंगे। इसका प्रभाव राशि के जातकों पर पड़ेगा। ऐसा माना जा रहा है कि इस गोचर से जातकों की किस्मत चमक सकती है। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं चंद्र गोचर का मेष से कर्क राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 

    चंद्र देव जल्द करेंगे अपनी चाल में बदलाव 

    आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। दीवाली 2025 (Chandra Gochar 2025) तब आ रही है जब चंद्रमा कन्या राशि से तुला राशि में गोचर करेंगे। इसका मतलब है कि अपने अंदर सोचने-समझने के बाद अब संतुलन की ओर बदलाव होगा। यह समय आत्म-चिंतन, पैसों में सुधार और भावनाओं को साफ करने का है। चंद्र देव के राशि परिवर्तन से मेष से कर्क राशि के जातकों को शुभ फल की प्राप्ति होगी।

    मेष (Aries)

    Mesh (1)


    चंद्रमा कन्या राशि में आपके छठे घर (सेवा, स्वास्थ्य और रोज़मर्रा के काम) को उजागर करेंगे। इस दिन आपको अपनी दिनचर्या को फिर से व्यवस्थित करने और मानसिक अव्यवस्था को साफ करने की प्रेरणा मिलेगी। जब चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेंगे, तो साझेदारी और सहयोग पर ध्यान बढ़ेगा। यदि आपने मेहनत की है, तो आर्थिक लाभ और कार्यस्थल पर पहचान मिलने के योग हैं। अनावश्यक झगड़ों से बचें और कूटनीति पर ध्यान दें।

    लाभ मंत्र: “समझदारी से काम करें, ग्रेसफुल तरीके से जीतें।”

    उपाय:

    • पूर्व की दिशा में शुद्ध घी का दीपक जलाएं और शक्ति के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें।
    • किसी भी दीवाली पूजा शुरू करने से पहले भगवान गणेश को लाल फूल अर्पित करें।

    वृषभ (Taurus)

    Vrishabh (1)


    चंद्रमा आपके पांचवें घर को ऊर्जा देंगे। इस दिन खुशी के पल, रोमांटिक भावनाएं और व्यावसायिक अवसर मिल सकते हैं। कलात्मक प्रतिभाएं या निवेश संबंधी लाभ फल सकते हैं। 21 अक्टूबर को चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, जो टीमवर्क और रिश्तों में संतुलन को बढ़ावा देगा। अहंकार के टकराव छोड़ें और आपसी सम्मान अपनाएं।

    लाभ मंत्र: “सृजनशीलता समृद्धि लाती है।”

    उपाय:

    • शाम की पूजा में मां लक्ष्मी को मीठा (खासकर खीर) अर्पित करें।
    • गाय को हरा चारा या गुड़ खिलाएं, शुक्र ग्रह के आशीर्वाद के लिए।

    मिथुन (Gemini)

    Mithun (1)


    चंद्रमा कन्या राशि में आपके चौथे घर को रोशन करेंगे। यह दिन घर, आराम और भावनात्मक स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करने का है। परिवार के साथ समय बिताना और घर की सजावट से संतोष मिलेगा। 21 अक्टूबर को चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेंगे, बच्चों और रोमांस पर ध्यान बढ़ेगा। शांत वातावरण बनाने में निवेश करें और अधिक सोचने से बचें। यह समय आंतरिक दुनिया को पुनर्जीवित करने का उपयुक्त है।

    लाभ मंत्र: “संतुलन घर से शुरू होता है।”

    उपाय:

    • दीवाली सुबह जरूरतमंदों को सफेद चावल या दूध दान करें।
    • मानसिक स्पष्टता के लिए गायत्री मंत्र 108 बार जपें।

    कर्क (Cancer)

    Kark (1)


    चंद्रमा कन्या राशि में आपके तीसरे घर को सक्रिय करेंगे। यह दिन ऊर्जा, साहस और छोटी यात्राओं के लिए शुभ है। संचार और रचनात्मक विचार फले-फूलें। जब चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेंगे, तो ध्यान परिवार और भावनात्मक संतुलन पर होगा। इस दीवाली अपने प्रेम और आभार को खुले दिल से व्यक्त करें। दूसरों के तनाव को अपने ऊपर लेने से बचें।

    लाभ मंत्र: “हल्की बातें बोलें, जीवन रोशन करें।”

    उपाय:

    • घर को नकारात्मकता से बचाने के लिए चारों दिशाओं में दीपक जलाएं।
    • देवी पार्वती को सफेद फूल अर्पित करें या तुलसी के पौधे को पानी दें।

    लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, प्रतिक्रिया के लिए: hello@astropatri.com

     