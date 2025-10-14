Chandra Gochar 2025: दीवाली पर चंद्र देव तुला राशि में करेंगे गोचर, इन राशियों को मिलेगी गुड न्यूज

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। दीवाली 2025 (Chandra Gochar 2025) तब आ रही है जब चंद्रमा कन्या राशि से तुला राशि में गोचर करेंगे। इसका मतलब है कि अपने अंदर सोचने-समझने के बाद अब संतुलन की ओर बदलाव होगा। यह समय आत्म-चिंतन, पैसों में सुधार और भावनाओं को साफ करने का है। चंद्र देव के राशि परिवर्तन से मेष से कर्क राशि के जातकों को शुभ फल की प्राप्ति होगी।

मेष (Aries)

चंद्रमा कन्या राशि में आपके छठे घर (सेवा, स्वास्थ्य और रोज़मर्रा के काम) को उजागर करेंगे। इस दिन आपको अपनी दिनचर्या को फिर से व्यवस्थित करने और मानसिक अव्यवस्था को साफ करने की प्रेरणा मिलेगी। जब चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेंगे, तो साझेदारी और सहयोग पर ध्यान बढ़ेगा। यदि आपने मेहनत की है, तो आर्थिक लाभ और कार्यस्थल पर पहचान मिलने के योग हैं। अनावश्यक झगड़ों से बचें और कूटनीति पर ध्यान दें।

लाभ मंत्र: “समझदारी से काम करें, ग्रेसफुल तरीके से जीतें।” उपाय: पूर्व की दिशा में शुद्ध घी का दीपक जलाएं और शक्ति के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें।

किसी भी दीवाली पूजा शुरू करने से पहले भगवान गणेश को लाल फूल अर्पित करें। वृषभ (Taurus)

चंद्रमा आपके पांचवें घर को ऊर्जा देंगे। इस दिन खुशी के पल, रोमांटिक भावनाएं और व्यावसायिक अवसर मिल सकते हैं। कलात्मक प्रतिभाएं या निवेश संबंधी लाभ फल सकते हैं। 21 अक्टूबर को चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, जो टीमवर्क और रिश्तों में संतुलन को बढ़ावा देगा। अहंकार के टकराव छोड़ें और आपसी सम्मान अपनाएं।

लाभ मंत्र: “सृजनशीलता समृद्धि लाती है।” उपाय: शाम की पूजा में मां लक्ष्मी को मीठा (खासकर खीर) अर्पित करें।

गाय को हरा चारा या गुड़ खिलाएं, शुक्र ग्रह के आशीर्वाद के लिए। मिथुन (Gemini)

चंद्रमा कन्या राशि में आपके चौथे घर को रोशन करेंगे। यह दिन घर, आराम और भावनात्मक स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करने का है। परिवार के साथ समय बिताना और घर की सजावट से संतोष मिलेगा। 21 अक्टूबर को चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेंगे, बच्चों और रोमांस पर ध्यान बढ़ेगा। शांत वातावरण बनाने में निवेश करें और अधिक सोचने से बचें। यह समय आंतरिक दुनिया को पुनर्जीवित करने का उपयुक्त है।