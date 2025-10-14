Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Diwali 2025: दीवाली की सजावट में रखेंगे इन वास्तु टिप्स का ख्याल, तो घर चलकर आएगी सुख-समृद्धि

    By Suman Saini Edited By: Suman Saini
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 01:00 PM (IST)

    दीपावली केवल रोशनी का पर्व ही नहीं है, बल्कि इस पर्व से घर-परिवार में सुख-समृद्धि का मार्ग खुलते हैं। इस दिन शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी-गणेश जी की पूजा की जाती है। आज हम आपको वास्तु शास्त्र (Diwali vastu tips) के कुछ ऐसे ही नियम बताने जा रहे हैं जिससे आपको मां लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति हो सकती है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    Diwali 2025 vastu tips in hindi

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हर साल कार्तिक अमावस्या पर दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इस बार यह पर्व 20 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। दीवाली उत्सव के लगभग 1 महीने पहले से ही लोग इसकी तैयारियां शुरू कर देते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे वास्तु टिप्स बताने जा रहे हैं, जिससे आप दीवाली (Diwali 2025) की सजावट के साथ-साथ और भी कई लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए जानते हैं इस बारे में।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    होगा मां लक्ष्मी का आगमन

    दीवाली से पहले घर की साफ-सफाई भी जरूर की जाती है। इस दौरान आपको घर की सभी टूटी-फूटी चीजों या कबाड़ के सामान को घर से बाहर कर देना चाहिए। इसके साथ ही घर में कभी भी बंद घड़ी न रखें, क्योंकि यह दुर्भाग्य का कारण बन सकती है। इसके साथ ही लक्ष्मी-गणेश की स्थापना उत्तर-पूर्व या पूर्व मुखी करें। पूजा के दौरान आपका मुख पूर्व की ओर होनी चाहिए। इन वास्तु नियमों का ध्यान रखने पर घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है।

    diwali-i

    कैसी होनी चाहिए तोरण? 

    कई खास मौको पर घर में तोरण लगाया जाता है, विशेषकर त्योहारों दीवाली पर। ये केवल सजावट का ही काम नहीं करती, बल्कि वास्तु की दृष्टि से भी तोरण लाना काफी लाभदायक माना गया है। ऐसे में तोरण बनाने के लिए आपको आम या अशोक के पत्तों का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे शुभ परिणाम मिलते हैं। इसके साथ ही आप तोरण में पीले या लाल फूलों का इस्तेमाल करके भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं।  

    कहां बनाएं रंगोली?

    दीवाली के मौके पर रंगोली भी बनाई जाती है। ऐसे में आपको रंगोली हमेशा घर के मुख्य द्वार के पास बनानी चाहिए। इसे गोलाकार आकृति में बनाना ज्यादा शुभ माना जाता है। साथ ही फूलों की रंगोली बनाना भी काफी शुभ माना गया है। इससे घर में सुख-समृद्धि का आगमन होता है।

    rangoli_i

    दीपक से जुड़े वास्तु उपाय

    दीवाली के दिन घर की चौखट, तुलसी, रसोई में दीपक जरूर जलाएं। इसके साथ ही मुख्य द्वार पर दाईं और बाईं ओर तेल का दीपक रखें। इससे घर में लक्ष्मी जी का प्रवेश होता है। इस बात का ध्यान रखें कि दीपों की संख्या 7, 11 या 21 होनी चाहिए।

    यह भी पढ़ें- Diwali 2025: गणेश-लक्ष्मी की मूर्ति खरीदते समय इन 10 बातों का रखें विशेष ध्यान, इन नियमों का करें पालन

    यह भी पढ़ें- इस Diwali और Dhanteras पर जरूर करें इन चीजों का दान, धन-धान्य से भरा रहेगा घर

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।