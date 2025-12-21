New Year 2026: 29 दिसंबर से इन राशियों की बदलेगी किस्मत, नया साल होगा यादगार
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। नए साल की शुरुआत होने वाली है। नव वर्ष से पहले ग्रहों के राजकुमार बुध देव राशि परिवर्तन करेंगे। बुध देव के राशि परिवर्तन करने से राशि चक्र की सभी राशियों पर भाव अनुसार प्रभाव पड़ेगा। इनमें कई राशि के जातकों के जीवन में विशेष बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं, कई राशि के जातकों के कारोबार में तेजी देखने को मिलेगा। आइए, इन राशियों के बारे में जानते हैं-
बुध गोचर 2026
ग्रहों के राजकुमार बुध देव 29 दिसंबर को धनु राशि में गोचर करेंगे। बुध देव 29 दिसंबर को सुबह 07 बजकर 27 मिनट पर वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में गोचर करेंगे। इस राशि में बुध देव 16 जनवरी तक रहेंगे। इसके अगले दिन बुध देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में गोचर करेंगे।
वृश्चिक राशि
नए साल के शुभ अवसर पर वृश्चिक राशि के जातकों पर बुध देव की विशेष कृपा बरसेगी। आपके विचार में मधुरता आएगी। आप अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित करने में सफल होंगे। आपमें सदाचार गुणों का विकास होगा। आप कुशल वक्ता हो सकते हैं। न्याय से जुड़े लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा। आपके तेज और ओज में वृद्धि होगी। आपका प्रभाव या प्रभुत्व बढ़ेगा। न्याय करने का अवसर मिलेगा। आप अपनी बुद्धि से धन अर्जन करने में सफल होंगे। रुके कार्य पूरे होंगे। कई जातकों के लिए समय बेहद उत्तम रहेगा। धन की समस्या दूर होगी। शिक्षा और सेवा क्षेत्र से जुड़े लोग धन कमाने में सफल होंगे।
मीन राशि
नए साल पर बुध देव मीन राशि के जातकों को शुभ फल प्रदान करेंगे। धन-संपत्ति में वृद्धि होगी। मित्रों से लाभ होगा। पार्टनर का सहयोग मिलेगा। कारोबार से जुड़े लोगों को नया आयाम मिल सकता है। इससे आने वाले समय में लाभ देखने को मिलेगा। आयात और निर्यात से जुड़े कारोबारियों को विशेष लाभ मिलेगा। पार्टनरशिप में काम कर रहे लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। कुंडली में बुध मजबूत करने के लिए भगवान गणेश की पूजा करें। साथ ही पूजा के समय उन्हें मोदक और दूर्वा अर्पित करें। इसके साथ ही हर बुधवार के दिन हरे रंग की चीजों का दान करें।
अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।
