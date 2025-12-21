New Year 2026: 29 दिसंबर से इन राशियों की बदलेगी किस्मत, नया साल होगा यादगार

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। नए साल की शुरुआत होने वाली है। नव वर्ष से पहले ग्रहों के राजकुमार बुध देव राशि परिवर्तन करेंगे। बुध देव के राशि परिवर्तन करने से राशि चक्र की सभी राशियों पर भाव अनुसार प्रभाव पड़ेगा। इनमें कई राशि के जातकों के जीवन में विशेष बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं, कई राशि के जातकों के कारोबार में तेजी देखने को मिलेगा। आइए, इन राशियों के बारे में जानते हैं-

बुध गोचर 2026 ग्रहों के राजकुमार बुध देव 29 दिसंबर को धनु राशि में गोचर करेंगे। बुध देव 29 दिसंबर को सुबह 07 बजकर 27 मिनट पर वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में गोचर करेंगे। इस राशि में बुध देव 16 जनवरी तक रहेंगे। इसके अगले दिन बुध देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में गोचर करेंगे।

वृश्चिक राशि नए साल के शुभ अवसर पर वृश्चिक राशि के जातकों पर बुध देव की विशेष कृपा बरसेगी। आपके विचार में मधुरता आएगी। आप अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित करने में सफल होंगे। आपमें सदाचार गुणों का विकास होगा। आप कुशल वक्ता हो सकते हैं। न्याय से जुड़े लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा। आपके तेज और ओज में वृद्धि होगी। आपका प्रभाव या प्रभुत्व बढ़ेगा। न्याय करने का अवसर मिलेगा। आप अपनी बुद्धि से धन अर्जन करने में सफल होंगे। रुके कार्य पूरे होंगे। कई जातकों के लिए समय बेहद उत्तम रहेगा। धन की समस्या दूर होगी। शिक्षा और सेवा क्षेत्र से जुड़े लोग धन कमाने में सफल होंगे।