Budh Gochar 2025: बुध गोचर से मीन वालों को करियर में मिलेगी सफलता, पढ़ें अन्य राशियों का हाल
29 दिसंबर 2025 को बुध का धनु राशि में गोचर बुद्धि, संवाद और व्यापार को गहराई से प्रभावित करेगा। यह गोचर धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों पर वि ...और पढ़ें
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Budh Gochar Effects Zodiac Signs: 29 दिसंबर 2025 को होने वाला बुध का धनु राशि में गोचर बुद्धि, संवाद, व्यापार और विश्लेषण क्षमता को गहराई से प्रभावित करता है। बुधदेव वाणी, तर्क, शिक्षा और नेटवर्किंग के कारक हैं, जबकि धनु राशि ज्ञान, नैतिकता और उच्च शिक्षा का प्रतीक है। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं धनु से मीन राशि पर बुध गोचर (Mercury Transit Sagittarius 2025) का क्या प्रभाव पड़ेगा?
धनु राशि – 29 दिसंबर 2025 को बुध का धनु राशि में गोचर
इस गोचर में बुधदेव आपके पहले भाव में रहेंगे। बुद्धि, आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति की क्षमता बढ़ेगी। आप ज्यादा सक्रिय और अपनी राय खुलकर रखने वाले बन सकते हैं। बुधदेव की सातवें भाव पर दृष्टि रिश्तों में संतुलित संवाद की मांग करेगी।
धनु राशि के लिए उपाय:
बोलते समय संयम और समझदारी रखें।
मकर राशि – 29 दिसंबर 2025 को बुध का धनु राशि में गोचर
इस गोचर में बुधदेव आपके बारहवें भाव में रहेंगे। आत्ममंथन, योजना और पर्दे के पीछे काम करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। बुधदेव की छठे भाव पर दृष्टि काम से जुड़े विवादों को सुलझाने में मदद करेगी।
मकर राशि के लिए उपाय:
अपने विचारों को लिखकर व्यवस्थित करें।
कुंभ राशि – 29 दिसंबर 2025 को बुध का धनु राशि में गोचर
इस गोचर में बुधदेव आपके ग्यारहवें भाव में रहेंगे। लाभ, दोस्ती और नेटवर्किंग के अवसर बढ़ेंगे। टीमवर्क और डिजिटल प्लेटफॉर्म से फायदा हो सकता है। बुधदेव की पांचवें भाव पर दृष्टि रचनात्मकता और बौद्धिक आकर्षण बढ़ाएगी।
कुंभ राशि के लिए उपाय:
समूह चर्चाओं में एक्टीवली हिस्सा लें।
मीन राशि – 29 दिसंबर 2025 को बुध का धनु राशि में गोचर
इस गोचर में बुधदेव आपके दसवें भाव से गुजरेंगे। करियर, नेतृत्व और पेशेवर बातचीत में सुधार होगा। आप अपनी बुद्धि और रणनीति से पहचान बना सकते हैं। बुधदेव की चौथे भाव पर दृष्टि घरेलू भावनात्मक संतुलन को प्रभावित कर सकती है।
मीन राशि के लिए उपाय:
काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखें।
लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, प्रतिक्रिया के लिए लिखें: hello@astropatri.com
