Budh Gochar 2025: बुध गोचर से मीन वालों को करियर में मिलेगी सफलता, पढ़ें अन्य राशियों का हाल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Budh Gochar Effects Zodiac Signs: 29 दिसंबर 2025 को होने वाला बुध का धनु राशि में गोचर बुद्धि, संवाद, व्यापार और विश्लेषण क्षमता को गहराई से प्रभावित करता है। बुधदेव वाणी, तर्क, शिक्षा और नेटवर्किंग के कारक हैं, जबकि धनु राशि ज्ञान, नैतिकता और उच्च शिक्षा का प्रतीक है। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं धनु से मीन राशि पर बुध गोचर (Mercury Transit Sagittarius 2025) का क्या प्रभाव पड़ेगा?

धनु राशि – 29 दिसंबर 2025 को बुध का धनु राशि में गोचर इस गोचर में बुधदेव आपके पहले भाव में रहेंगे। बुद्धि, आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति की क्षमता बढ़ेगी। आप ज्यादा सक्रिय और अपनी राय खुलकर रखने वाले बन सकते हैं। बुधदेव की सातवें भाव पर दृष्टि रिश्तों में संतुलित संवाद की मांग करेगी।