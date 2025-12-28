Budh Gochar 2025: बुध करेंगे धनु राशि में गोचर, नए साल के आगाज से पहले चमकेगी 4 राशियों की किस्मत

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। साल के आखिरी सोमवार को बुधदेव राशि परिवर्तन करेंगे। बुधदेव धनु राशि (Mercury in Dhanu horoscope) में प्रवेश करेंगे। इससे मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के जातकों की किस्मत चमक सकती है। इस गोचर से जातकों की वित्तीय योजना और वाणी में सुधार आ सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि बुध गोचर से मेष से कर्क राशियों को कौन-से लाभ मिलेंगे।

मेष राशि

इस गोचर के दौरान बुधदेव (Budh Gochar effects zodiac signs) आपके नवम भाव से गोचर करेंगे। इससे भाग्य, उच्च शिक्षा, दर्शन और दूर की यात्राओं से जुड़े विषय सक्रिय होंगे। आप आध्यात्मिक शिक्षा, अध्यापन या कानूनी मामलों की ओर आकर्षित हो सकते हैं।

बुधदेव की तीसरे भाव पर दृष्टि आपके संवाद कौशल, साहस, लेखन क्षमता और भाई-बहनों से संबंधों को बेहतर बनाएगी। यह समय आपको ज्यादा सक्रिय और अभिव्यक्तिपूर्ण बनाएगा।

मेष राशि के लिए उपाय: बुध के प्रभाव को संतुलित करने के लिए रोज “ॐ बुधाय नमः” मंत्र का जप करें।

वृषभ राशि

इस गोचर में बुधदेव (Mercury transit Sagittarius 2025) आपके आठवें भाव में रहेंगे। इससे शोध, बदलाव, संयुक्त धन और छिपे हुए मामलों पर ध्यान जाएगा। आप गहराई से सोचने और भावनात्मक विश्लेषण की स्थिति में रह सकते हैं।

बुधदेव की दूसरे भाव पर दृष्टि वित्तीय योजना और वाणी को सुधारती है, लेकिन कटु शब्दों से बचना जरूरी होगा।

वृषभ राशि के लिए उपाय: बुध गोचर के दौरान बुधवार को हरी सब्जियों का दान करें।

मिथुन राशि

इस गोचर में बुधदेव आपके सातवें भाव से गुजरेंगे। साझेदारी, कॉन्ट्रैक्ट और सार्वजनिक व्यवहार पर फोकस बढ़ेगा। बिजनेस बातचीत और रिश्तों में संवाद अहम रहेगा। बुधदेव की पहले भाव पर दृष्टि आत्मविश्वास, बोलने की स्पष्टता और व्यक्तित्व को निखारेगी।

मिथुन राशि के लिए उपाय: संवाद में ईमानदारी बनाए रखें, इससे बुध का प्रभाव मजबूत होगा।