Budh Gochar 2025: इन 4 राशियों के लिए खतरे की घंटी या बड़ी कामयाबी? बरतें ये सावधानी

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Budh Gochar Effects Zodiac Signs: 29 दिसंबर 2025 को होने वाला बुध का धनु राशि में गोचर सभी राशियों को किसी न किसी तरह से प्रभावित करेगा। बुधदेव वाणी, तर्क, शिक्षा और नेटवर्किंग के कारक हैं, जबकि धनु राशि ज्ञान, नैतिकता और उच्च शिक्षा का प्रतीक है। इस गोचर के दौरान लोग अपनी राय खुलकर रख सकते हैं। यह समय पढ़ाई, यात्रा और आध्यात्मिक चर्चाओं के लिए काफी अनुकूल माना जा रहा है। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं सिंह से वृश्चिक राशि पर बुध गोचर (Mercury Transit Sagittarius 2025) का क्या प्रभाव पड़ेगा?

सिंह राशि – 29 दिसंबर 2025 को बुध का धनु राशि में गोचर इस गोचर (Mercury In Dhanu Horoscope) में बुधदेव आपके पांचवें भाव में रहेंगे। रचनात्मकता, पढ़ाई, संतान और सट्टा से जुड़े मामलों में सहयोग मिलेगा।

बौद्धिक गतिविधियां तेज होंगी। बुधदेव की ग्यारहवें भाव पर दृष्टि दोस्तों, नेटवर्क और सोशल मीडिया से लाभ दिला सकती है।

सिंह राशि के लिए उपाय - रचनात्मक और सीखने वाले कामों में भाग लें। कन्या राशि – 29 दिसंबर 2025 को बुध का धनु राशि में गोचर इस गोचर में बुधदेव आपके चौथे भाव में रहेंगे। घर, परिवार, भावनात्मक सुरक्षा और संपत्ति से जुड़े मामलों पर ध्यान जाएगा।

बुधदेव की दसवें भाव पर दृष्टि करियर की योजना और पेशेवर बातचीत को मजबूत करेगी। कन्या राशि के लिए उपाय - भावनात्मक संतुलन बनाए रखें और जरूरत से ज्यादा न सोचें। तुला राशि – 29 दिसंबर 2025 को बुध का धनु राशि में गोचर इस दौरान बुधदेव आपके तीसरे भाव से गुजरेंगे। साहस, संवाद, लेखन और छोटी यात्राएं बढ़ेंगी।

मार्केटिंग, मीडिया और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को लाभ मिल सकता है। बुधदेव की नौवें भाव पर दृष्टि गुरु और उच्च शिक्षा से सहयोग दिलाएगी।