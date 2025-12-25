Budh Gochar 2025: 29 दिसंबर से इन राशियों के बिजनेस में आएगा बड़ा उछाल, छोटा सा निवेश भी देगा डबल रिटर्न
29 दिसंबर को पौष माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है, जिसके अगले दिन पुत्रदा एकादशी मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और संतान प्राप्ति ...और पढ़ें
वार्षिक राशिफल 2026
जानें आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला नया साल।अभी पढ़ें
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, सोमवार 29 दिसंबर को पौष माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है। इसके अगले दिन पुत्रदा एकादशी मनाई जाएगी। यह पर्व भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस शुभ अवसर पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। साथ ही संतान प्राप्ति के लिए एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है।
ज्योतिषियों की मानें तो सोमवार 29 दिसंबर को ग्रहों के राजकुमार बुध देव राशि परिवर्तन करेंगे। बुध देव के राशि परिवर्तन करने से का राशि के जातकों को बिजनेस में सफलता मिलेगी। साथ ही निवेश करने से भी लाभ मिलेगा। आइए, इसके बारे में सबकुछ जानते हैं-
बुध गोचर 2025
वर्तमान समय में बुध देव वृश्चिक राशि में विराजमान हैं। वहीं, सोमवार 29 दिसंबर को बुध देव वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। इस राशि में बुध देव 18 दिनों तक रहेंगे। इसके बाद 17 जनवरी, 2026 को बुध देव राशि परिवर्तन करेंगे। इस दिन बुध देव मकर राशि में गोचर करेंगे। बुध देव के मकर राशि में गोचर करने से बुधादित्य योग बनेगा।
मिथुन राशि
मिथुन राशि के स्वामी ग्रहों के राजकुमार बुध देव हैं और आराध्य भगवान गणेश हैं। इस राशि के जातकों पर बुध देव की विशेष कृपा बरसती है। उनकी कृपा से मिथुन राशि के जातक न केवल मधुरभाषी होते हैं, बल्कि कुशाग्र भी होते हैं। बुध की दृष्टिकोण से इस राशि के जातकों के लिए बिजनेस करना उत्तम होता है।
बुध देव के राशि परिवर्तन करने से मिथुन राशि के ऐसे जातक जो बिजनेस से जुड़े हैं, उन्हें आयात-निर्यात संबंधी कारोबार में विशेष धन लाभ हो सकता है। अधिकांश मामलों में बुध देव आपको शुभ फल देंगे। जीवन साथी से भी आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। आप कुशल बिजनेसमैन बन सकते हैं। बिजनेस के लिए समय बेहद अनुकूल है। तामसिक चीजों का सेवन न करें।
कुंभ राशि
बुध देव के राशि परिवर्तन करने से कुंभ राशि के जातकों को बिजनेस संबंधी मामलों में विशेष सफलता मिल सकती है। बुध देव अधिकांश मामलों में आपको शुभ फल देंगे। आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। व्यापार के माध्यम से आप धन कमाने में सफल होंगे। इसके साथ ही आप अपने व्यापार का विस्तार कर सकते हैं। आपके मन में हमेशा कुछ नया करने का विचार रहेगा। यह विचार आपको जीवन में विशेष सफलता दिलाने में सहायक होगा। बुध देव की कृपा पाने के लिए पूजा के समय भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक भेंट करें।
यह भी पढ़ें- Lucky Zodiac Signs: इन राशियों पर बरसेगी बुध देव की विशेष कृपा, दौड़ने लगेगा रुका हुआ कारोबार
यह भी पढ़ें- New Year 2026: नए साल में इन राशियों की लगेगी लॉटरी, शुरू होगा सफलता का दौर
अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।