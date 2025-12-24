पे-पेरिटी की मांग को लेकर वेटरनरी डॉक्टरों का रोष प्रदर्शन, संगरूर व मालेरकोटला में सेवाएं रहीं ठप

जागरण संवाददाता, संगरूर। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ऑफ वेट्स फॉर पे पेरिटी के आह्वान पर जिला संगरूर और मालेरकोटला के वेटरनरी डॉक्टरों ने दो दिवसीय आंदोलन के तहत पशुपालन विभाग की वेटरनरी सेवाएं पूरी तरह ठप रखीं। इस दौरान सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया गया।

आंदोलन के दूसरे दिन संगरूर के पशु अस्पताल सहित जिले के विभिन्न पॉलीक्लीनिकों में सभी आवश्यक सेवाएं बंद रहीं, जिससे पशुपालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रदर्शन के दौरान मेडिसिन, सर्जरी, गायनेकोलॉजी एवं ऑब्सटेट्रिक्स, लैबोरेटरी टेस्ट सहित सभी प्रकार की वेटरनरी सेवाएं ठप रहीं।

वेटरनरी डॉक्टरों ने बताया कि वे पिछले पांच वर्षों से अपनी जायज मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन पंजाब सरकार लगातार झूठे आश्वासन देकर उन्हें टालती आ रही है। मजबूरी में डॉक्टरों को सड़कों पर उतरकर धरना-प्रदर्शन करना पड़ रहा है।