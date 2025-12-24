लापता 328 पावन स्वरूपों के दोषियों की गिरफ्तारी की मांग, सिख संगठनों ने पुलिस कमिश्नर के नाम सौंपा ज्ञापन

जागरण संवाददाता, अमृतसर । श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 328 पावन स्वरूपों के लापता होने के मामले में दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार कमेटी, सिख यूथ फेडरेशन भिंडरांवाला, सिख सद्भावना दल सहित अन्य सिख संगठनों के प्रतिनिधियों ने पुलिस कमिश्नर के नाम मांग पत्र सौंपा।

डीसीपी एवं एसआईटी सदस्य रविंदर सिंह संधू ने मांगपत्र लेकर उचित कार्रवाई का अश्वासन दिया है। इस अवसर पर सत्कार कमेटी के प्रधान भाई सुखजीत सिंह खोसे ने कहा कि शिरोमणि कमेटी के प्रबंध के दौरान लापता हुए 328 पावन स्वरूपों के मामले में दोषियों पर केस दर्ज करवाने के लिए सिख कौम को पांच वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा।

अब जब हाईकोर्ट के आदेशों और बलदेव सिंह वडाला के प्रयासों से एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो पुलिस प्रशासन दोषियों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहा। सरकार केवल औपचारिकता निभाने के बजाय दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करे और सिख कौम को न्याय दिलाए।

24 अक्टूबर 2020 को न्याय की मांग कर रहे पंथक संगठनों और संगतों पर शिरोमणि कमेटी द्वारा लाठीचार्ज किया गया। उनके केसों, ककारों और दस्तारों की बेअदबी की गई और संगठनों के नेताओं पर ही केस दर्ज करवा दिए गए।