गली में मोटरसाइकिल खड़ा करने पर विवाद, रिश्तेदार भूले मर्यादा, चचेरे भाइयों में झगप, दो गंभीर घायल
अमृतसर के खासा इलाके में मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर एक परिवार के दो सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। चचेरे भाइयों के बीच जमीन को लेकर पहले से रंजिश थी ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर के खासा इलाके में गली में मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक झगड़े में तब्दील हो गया। इस घटना में एक ही परिवार के दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। बताया जा रहा है कि झगड़ा चचेरे भाइयों में हुआ।
घटना के बारे में जानकारी देते हुए घायल युवक जगदीप सिंह उर्फ रोकी ने बताया कि दूसरे पक्ष के साथ उनकी पहले से जमीन और जगह को लेकर रंजिश चल रही है। जब उन्होंने अपने घर के बाहर मोटरसाइकिल आगे की ओर खड़ी करने की बात कही, तो दूसरे पक्ष के लोगों ने इस पर आपत्ति जताई।
झगड़ा मौखिक बातचीत से शुरू हुआ था और देखते ही देखते मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि उन पर बेरहमी से हमला किया गया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं।
महिला के साथ भी की बदसलूकी
पीड़ित जगदीप ने बताया कि झगड़े के दौरान जब उनकी मां सरबजीत कौर उन्हें बचाने के लिए बीच में आईं, तो उनके साथ भी धक्का-मुक्की की गई। जब उनका भाई जतींदर सिंह बीच-बचाव के लिए आगे आया, तो हमलावरों ने उसके साथ भी मारपीट की। जिससे वह भी घायल हो गया।
दोनों पक्षों में चला आ रहा पारिवारिक झगड़ा
घायलों का कहना है कि यह झगड़ा अचानक नहीं हुआ, बल्कि लंबे समय से चली आ रही पारिवारिक रंजिश का नतीजा है, जिसने अब हिंसक रूप लिया। पीड़ित पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर विवाद का सामने आया है। पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर लिए हैं। मेडिकल रिपोर्ट और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
