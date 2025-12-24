Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गली में मोटरसाइकिल खड़ा करने पर विवाद, रिश्तेदार भूले मर्यादा, चचेरे भाइयों में झगप, दो गंभीर घायल

    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 05:04 PM (IST)

    अमृतसर के खासा इलाके में मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर एक परिवार के दो सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। चचेरे भाइयों के बीच जमीन को लेकर पहले से रंजिश थी ...और पढ़ें

    Hero Image

    अस्पताल में उपचाराधीन घायल।

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर के खासा इलाके में गली में मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक झगड़े में तब्दील हो गया। इस घटना में एक ही परिवार के दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। बताया जा रहा है कि झगड़ा चचेरे भाइयों में हुआ।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घटना के बारे में जानकारी देते हुए घायल युवक जगदीप सिंह उर्फ रोकी ने बताया कि दूसरे पक्ष के साथ उनकी पहले से जमीन और जगह को लेकर रंजिश चल रही है। जब उन्होंने अपने घर के बाहर मोटरसाइकिल आगे की ओर खड़ी करने की बात कही, तो दूसरे पक्ष के लोगों ने इस पर आपत्ति जताई।

    यह भी पढ़ें- बटाला के गांव गोखूवाल में उधार वसूली के दौरान चली गोली, एक जख्मी, घटना की वीडियो वायरल

    झगड़ा मौखिक बातचीत से शुरू हुआ था और देखते ही देखते मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि उन पर बेरहमी से हमला किया गया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं।

    महिला के साथ भी की बदसलूकी

    पीड़ित जगदीप ने बताया कि झगड़े के दौरान जब उनकी मां सरबजीत कौर उन्हें बचाने के लिए बीच में आईं, तो उनके साथ भी धक्का-मुक्की की गई। जब उनका भाई जतींदर सिंह बीच-बचाव के लिए आगे आया, तो हमलावरों ने उसके साथ भी मारपीट की। जिससे वह भी घायल हो गया।

    यह भी पढ़ें- राजनीतिक हितों के लिए श्री अकाल तख्त को चुनौती पंथ कभी स्वीकार नहीं करेगा: एसजीपीसी

    दोनों पक्षों में चला आ रहा पारिवारिक झगड़ा

    घायलों का कहना है कि यह झगड़ा अचानक नहीं हुआ, बल्कि लंबे समय से चली आ रही पारिवारिक रंजिश का नतीजा है, जिसने अब हिंसक रूप लिया। पीड़ित पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

    मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर विवाद का सामने आया है। पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर लिए हैं। मेडिकल रिपोर्ट और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

    यह भी पढ़ें- तपा में चार दिनों में चोरी की दूसरी वारदात, बरनाला पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम