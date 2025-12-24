गली में मोटरसाइकिल खड़ा करने पर विवाद, रिश्तेदार भूले मर्यादा, चचेरे भाइयों में झगप, दो गंभीर घायल

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर के खासा इलाके में गली में मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक झगड़े में तब्दील हो गया। इस घटना में एक ही परिवार के दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। बताया जा रहा है कि झगड़ा चचेरे भाइयों में हुआ।

घटना के बारे में जानकारी देते हुए घायल युवक जगदीप सिंह उर्फ रोकी ने बताया कि दूसरे पक्ष के साथ उनकी पहले से जमीन और जगह को लेकर रंजिश चल रही है। जब उन्होंने अपने घर के बाहर मोटरसाइकिल आगे की ओर खड़ी करने की बात कही, तो दूसरे पक्ष के लोगों ने इस पर आपत्ति जताई।