    तपा में चार दिनों में चोरी की दूसरी वारदात, बरनाला पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम

    By Nishu Rani Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 03:20 PM (IST)

    तपा में चार दिनों के भीतर लूट की दूसरी घटना में एक व्यापारी घायल हो गया, जिससे शहर में दहशत फैल गई। व्यापारियों ने बाजार बंद करके पुलिस प्रशासन के खिल ...और पढ़ें

    तपा में हुई लूटपाट के दौरान बाजार बंद कर रोष प्रर्दशन करते व्यापारी व अन्य (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, बरनाला। तपा में शुक्रवार को व्यापारियों के संग हुई लूट पाट की घटना के बाद अभी लोग सहमे से निकले भी नहीं थे कि मंगलवार की रात को फिर वैसी ही घटना को दो लुटेरों ने अंजाम दिया।

    जिसमें व्यापारी को गंभीर जख्मी कर दिया। इसके बाद शहर के व्यापारियों का रोष आसमान पर पहुंच गया और व्यापारियों द्वारा बुधवार सुबह अपने कामकाज बंद करके पुलिस प्रशासन के विरुद्ध रोष प्रदर्शन किया।

    बताने योग्य है कि तपा में मंगलवार की रात व्यापारी अशोक कुमार सिंगला अपनी दुकान बंद कर अपने घर सुभाष गली में जा रहा जब वह अपने घर के दरवाजे के बाहर पहुंचा तो दो मोटरसाइकिल सवार जो उसका पीछा कर रहे थे उसको घेरकर उसके बैग को छीनने की कोशिश की इसके बाद व्यापारी द्वारा अपना बचाव करने लगा और शोर मचाना शुरू कर दिया।

    जिससे मोटरसाइकिल सवारों ने तेजधार हथियार से व्यापारी पर हमला कर दिया, जिसमें व्यापारी की दो उंगलियां फ्रैक्चर हो गई जिसको आस-पड़ोस के लोगों द्वारा तपा के एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल करवाया गया।

    खबर सुनते ही शहर के व्यापारी अस्पताल के बाहर इकट्ठा होने शुरू हो गए जिनके दारा बुधवार सुबह तपा के बाजार बंद रखने क आह्वान किया गया बुधवार सुबह व्यापार मंडल के अध्यक्ष दीपक बंसल की अगुवाई में अपनी दुकान बंद रखी गई और अग्रवाल धर्मशाला तपा में रोष प्रदर्शन रखा गया, जिसमें हलका विधायक लाभ सिंह उगोंके, एसपी बरनाला अशोक शर्मा ,डीएसपी तपा गुरप्रीत सिंह पहुंचे, जिनके दारा जिनके द्वारा दोबारा आश्वासन दिया गया कि 24 घंटो में सुलझा लिया जएगा और आरोपित को पकड़ लिया जाएगा।

    इसके बाद व्यापार मंडल के अध्यक्ष दीपक बंसल जो इस धरने की अगवाई कर रहे थे प्रशासन को 24 घंटे का समय देकर हड़ताल को वापस ले लिया और उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन द्वारा समय पर आरोपित को ना पकड़ा गया तो व्यापारियों फिर से संघर्ष किया जाएगा।

    जहां बताने योग्य है कि इसी तरह की घटना को शुक्रवार रात को भी अंजाम दिया गया था जिसमें दो अलग-अलग जगह पर लूटपाट की घटना की गई थी जिसमें एक व्यक्ति जख्मी हो गया था इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा किसी तरह की सतर्कता नहीं वरती गई, जिस कारण जो है घटना फिर से हो गई।

    इस अवसर पर नगर कौंसिल तपा के मौजूदा अध्यक्ष के पति व समाजसेवी बालचंद बंसल , नगर कौंसिल तपा के पूर्व अध्यक्ष त्रिलोचन बंसल, पूर्व पार्षद गुरमीत सिंह रोड, व्यापार मंडल के चेयरमैन संदीप कुमार विक्की वह अन्य व्यापारी मौजूद थे।