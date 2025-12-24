बटाला के गांव गोखूवाल में उधार वसूली के दौरान चली गोली, एक जख्मी, घटना की वीडियो वायरल

जागरण संवाददाता, बटाला । गुरदासपुर के बटाला के गांव गोखूवाल में उधार दिए गए पैसे वापस मांगने पहुंचे व्यक्ति पर गोली चलाने की घटना सामने आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपित ने राइफल से तीन फायर किए, जिसमें से एक अमृतसर निवासी राजिंदर सिंह के पैर में लगा और वह जख्मी हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं, घटना की तस्वीरें भी वायरल हुई हैं।

जानकारी के मुताबिक, अमृतसर निवासी राजिंदर सिंह ने बटाला के गांव गोखूवाल के रहने वाले परमजीत सिंह को वर्ष 2003 में 5 लाख रुपये उधार दिए थे। लेकिन परमजीत सिंह लंबे समय से पैसे लौटाने में आनाकानी कर रहा था। बीती रात जब राजिंदर सिंह अपनी पत्नी और ड्राइवर के साथ पैसे मांगने परमजीत सिंह के गांव गोखूवाल पहुंच गया।