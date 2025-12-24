Language
    बटाला के गांव गोखूवाल में उधार वसूली के दौरान चली गोली, एक जख्मी, घटना की वीडियो वायरल

    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 04:42 PM (IST)

    बटाला के गांव गोखूवाल में उधार दिए पैसे मांगने पर एक व्यक्ति को गोली मार दी गई। अमृतसर निवासी राजिंदर सिंह ने परमजीत सिंह को 5 लाख रुपये उधार दिए थे, ...और पढ़ें

    Hero Image

    वायरल वीडियो में राइफल ताने खड़ा आरोपी।

    जागरण संवाददाता, बटाला । गुरदासपुर के बटाला के गांव गोखूवाल में उधार दिए गए पैसे वापस मांगने पहुंचे व्यक्ति पर गोली चलाने की घटना सामने आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपित ने राइफल से तीन फायर किए, जिसमें से एक अमृतसर निवासी राजिंदर सिंह के पैर में लगा और वह जख्मी हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं, घटना की तस्वीरें भी वायरल हुई हैं।

    जानकारी के मुताबिक, अमृतसर निवासी राजिंदर सिंह ने बटाला के गांव गोखूवाल के रहने वाले परमजीत सिंह को वर्ष 2003 में 5 लाख रुपये उधार दिए थे। लेकिन परमजीत सिंह लंबे समय से पैसे लौटाने में आनाकानी कर रहा था। बीती रात जब राजिंदर सिंह अपनी पत्नी और ड्राइवर के साथ पैसे मांगने परमजीत सिंह के गांव गोखूवाल पहुंच गया।

    पहले परमजीत सिंह और उसके परिवार ने उनके साथ झगड़ा किया। झगड़े के बाद आरोपित परमजीत सिंह ने राइफल से तीन फायर कर दिए। इनमें से एक गोली राजिंदर सिंह के पैर में लगी, जिसके बाद उनका ड्राइवर उन्हें गाड़ी में डालकर वहां से ले गया।

    घटनास्थल पर खून से लतपथ पीड़ित। 

    अस्पताल में दाखिल पीड़ित

     घायल राजिंदर सिंह को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। बटाला पुलिस ने घटना के बाद मामला दर्ज कर लिया है और आरोपित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। पुलिस मौके से गोलीबारी के सबूत एकत्र कर रही है।

    वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

    दिलचस्प बात यह है कि इस वारदात का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वह राजिंदर सिंह के परिवार द्वारा मोबाइल फोन से बनाया गया है। पुलिस वीडियो की भी जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की सभी पहलुओं से जांच चल रही है और जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

