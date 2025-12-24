Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विश्व हिंदू परिषद के नेता डॉ. प्रवीन तोगड़िया का अमृतसर दौरा, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की निंदा की

    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 03:40 PM (IST)

    विश्व हिंदू परिषद के नेता डॉ. प्रवीन तोगड़िया ने अमृतसर का दौरा किया और एक गौशाला में सेवा कार्यों की सराहना की। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत ...और पढ़ें

    Hero Image

    अमृतसर पहुंचे विश्व हिंदु परिषद के पूर्व अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष और अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के नेता डॉ. प्रवीन तोगड़िया कार्यक्रम के दौरान ज्वाला प्रज्जवलित करते हुए।

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब के अमृतसर में आज विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष और अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के नेता डॉ. प्रवीन तोगड़िया का दौरा हुआ। इस दौरान वे अमृतसर की एक गौशाला पहुंचे और वहां चलाए जा रहे सेवा कार्यों की सराहना की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डॉ. तोगड़िया ने कहा कि गौ सेवा हिंदू समाज की प्राचीन परंपरा है और ऐसे सेवा कार्य समाज को जोड़ने और सामूहिक सद्भाव बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने बताया कि गौ सेवा से मिलने वाली शांति और आध्यात्मिक आनंद अतुलनीय है।

    डॉ. तोगड़िया ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल और राष्ट्रीय महिला परिषद के माध्यम से अमृतसर शहर समेत आसपास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सामाजिक और धार्मिक कार्य किए जा रहे हैं।

    उन्होंने कहा कि हर मंगलवार और शनिवार को शहर के विभिन्न स्थानों पर सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ आयोजित किया जाता है और हिंदू समाज की सेवा के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है, जिस कारण वे खुद भी यहां सेवा कार्यों का अनुभव करने आए।

    यह भी पढ़ें- बठिंडा में मोटरसाइकिल चोरी की साजिश नाकाम, दो गिरफ्तार

    बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद हो

    बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के मामले पर डॉ. तोगड़िया ने चेतावनी दी कि ऐसे अत्याचार तुरंत बंद होने चाहिए, अन्यथा सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। उन्होंने धर्म परिवर्तन के मामलों पर भी कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि इस धरती पर किसी भी हिंदू या सिख का धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए।

    उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी की शहादत का हवाला देते हुए कहा कि धर्म की रक्षा के लिए इतिहास में कई बड़े बलिदान हुए हैं। डॉ. तोगड़िया ने पंजाब के युवाओं को नशे से दूर रहने, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने और स्वास्थ्य पर ध्यान देने की अपील की।

    यह भी पढ़ें- तपा में चार दिनों में चोरी की दूसरी वारदात, बरनाला पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम

    नशा मुक्त पंजाब बनाना सभ्ज्ञी की साझा जिम्मेदारी

    डॉ. तोगड़िया ने कहा कि नशा मुक्त पंजाब बनाना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है और युवा देश तथा समाज के विकास में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इस अवसर पर अमृतसर से विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष अनिल शर्मा भी मौजूद थे।

    उन्होंने कहा कि हम डॉ. प्रवीन तोगड़िया द्वारा सुझाए मार्ग पर चलते हुए अमृतसर में हिंदुओं के लिए अधिक से अधिक कार्य करेंगे और युवाओं में जागरूकता पैदा करेंगे ताकि वे नशे से दूर रहें और शिक्षा व स्वास्थ्य पर ध्यान दें।

    यह भी पढ़ें- कांग्रेस विधायक प्रगट सिंह ने पंजाब सरकार को घेरा, रामपुरा फूल में प्रोफेसर का अपहरण और बेरहमी से मारपीट

     