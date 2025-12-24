विश्व हिंदू परिषद के नेता डॉ. प्रवीन तोगड़िया का अमृतसर दौरा, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की निंदा की

जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब के अमृतसर में आज विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष और अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के नेता डॉ. प्रवीन तोगड़िया का दौरा हुआ। इस दौरान वे अमृतसर की एक गौशाला पहुंचे और वहां चलाए जा रहे सेवा कार्यों की सराहना की।

डॉ. तोगड़िया ने कहा कि गौ सेवा हिंदू समाज की प्राचीन परंपरा है और ऐसे सेवा कार्य समाज को जोड़ने और सामूहिक सद्भाव बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने बताया कि गौ सेवा से मिलने वाली शांति और आध्यात्मिक आनंद अतुलनीय है।

डॉ. तोगड़िया ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल और राष्ट्रीय महिला परिषद के माध्यम से अमृतसर शहर समेत आसपास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सामाजिक और धार्मिक कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर मंगलवार और शनिवार को शहर के विभिन्न स्थानों पर सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ आयोजित किया जाता है और हिंदू समाज की सेवा के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है, जिस कारण वे खुद भी यहां सेवा कार्यों का अनुभव करने आए।

उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी की शहादत का हवाला देते हुए कहा कि धर्म की रक्षा के लिए इतिहास में कई बड़े बलिदान हुए हैं। डॉ. तोगड़िया ने पंजाब के युवाओं को नशे से दूर रहने, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने और स्वास्थ्य पर ध्यान देने की अपील की।