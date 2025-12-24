कांग्रेस विधायक प्रगट सिंह ने पंजाब सरकार को घेरा, रामपुरा फूल में प्रोफेसर का अपहरण और बेरहमी से मारपीट

जागरण संवाददाता, बठिंडा। पंजाब में कानून-व्यवस्था को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बठिंडा जिले के रामपुरा फूल इलाके में एक प्रोफेसर के साथ हुई दिल दहला देने वाली घटना ने राज्य में शिक्षकों की सुरक्षा पर चिंता बढ़ा दी है।इस पूरी घटना की जानकारी कांग्रेस के जालंधर से विधायक प्रगट सिंह ने अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट के जरिए साझा की है।

प्रगट सिंह के अनुसार, रामपुरा फूल में एक प्रोफेसर रोज की तरह सुबह की सैर पर निकले थे, तभी एक कार में सवार तीन अज्ञात लोगों ने उनका अपहरण कर लिया। आरोप है कि अपहर्ताओं ने प्रोफेसर को कार में जबरन बैठाया और उसके बाद उनके साथ बेरहमी से मारपीट की। इतना ही नहीं, आरोपियों ने प्रोफेसर को ऑनलाइन माध्यम से पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया।