कांग्रेस विधायक प्रगट सिंह ने पंजाब सरकार को घेरा, रामपुरा फूल में प्रोफेसर का अपहरण और बेरहमी से मारपीट
जागरण संवाददाता, बठिंडा। पंजाब में कानून-व्यवस्था को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बठिंडा जिले के रामपुरा फूल इलाके में एक प्रोफेसर के साथ हुई दिल दहला देने वाली घटना ने राज्य में शिक्षकों की सुरक्षा पर चिंता बढ़ा दी है।इस पूरी घटना की जानकारी कांग्रेस के जालंधर से विधायक प्रगट सिंह ने अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट के जरिए साझा की है।
प्रगट सिंह के अनुसार, रामपुरा फूल में एक प्रोफेसर रोज की तरह सुबह की सैर पर निकले थे, तभी एक कार में सवार तीन अज्ञात लोगों ने उनका अपहरण कर लिया। आरोप है कि अपहर्ताओं ने प्रोफेसर को कार में जबरन बैठाया और उसके बाद उनके साथ बेरहमी से मारपीट की। इतना ही नहीं, आरोपियों ने प्रोफेसर को ऑनलाइन माध्यम से पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया।
अस्पताल में उपचाराधीन प्रोफेसर।
प्रोफेसर गंभीर रूप से हुए घायल
विधायक प्रगट सिंह के अनुसार, मारपीट और मानसिक प्रताड़ना के बाद आरोपी प्रोफेसर को गंभीर हालत में खियाली गांव के पास फेंककर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि प्रोफेसर उस समय बेहोशी की हालत में थे। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया।
जहां उनका इलाज जारी है। इस घटना के बाद शिक्षकों और आम लोगों में भारी रोष और डर का माहौल है।
कानून व्यवस्था पर उठाया सवाल
कांग्रेस विधायक प्रगट सिंह ने इस घटना को पंजाब में कानून-व्यवस्था के पूरी तरह से ध्वस्त होने का सबूत बताया है। उन्होंने कहा कि जब शिक्षक जैसे सम्मानित और जिम्मेदार पेशे से जुड़े लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो आम नागरिकों की सुरक्षा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने राज्य सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि सरकार लोगों की जान-माल की सुरक्षा करने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है।
प्रगट सिंह ने मांग की कि इस मामले की उच्चस्तरीय जांच करवाई जाए और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी सजा दी जाए। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे, ताकि जनता का भरोसा बहाल किया जा सके।
