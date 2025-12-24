Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अमृतसर में गिप्पी ग्रेवाल का परिवार श्री हरिमंदिर साहिब में नतमस्तक, अपने लिए खरीदे कड़े

    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 01:46 PM (IST)

    पंजाबी फिल्म अभिनेता गिप्पी ग्रेवाल का परिवार अमृतसर के श्री हरिमंदिर साहिब में माथा टेकने पहुंचा। गिप्पी ग्रेवाल की पत्नी और उनके तीनों बेटे गुरु घर ...और पढ़ें

    Hero Image

    श्री हरिमंदिर साहिब पहुंचे पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल के तीनों बेटे।

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर में पंजाबी फिल्म अभिनेता और सिंगर गिप्पी ग्रेवाल का परिवार आज सच्चखंड श्री हरिमंदिर साहिब में माथा टेकने पहुंचा। यह दौरा पूरी तरह धार्मिक और निजी रहा, जिसमें गिप्पी ग्रेवाल की पत्नी और उनके तीनों बेटे गुरु घर में श्रद्धा भाव से नतमस्तक हुए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी के अनुसार, गिप्पी ग्रेवाल का परिवार सुबह के समय शांत वातावरण में श्री हरिमंदिर साहिब पहुंचा। परिवार ने सबसे पहले मत्था टेका और गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष अरदास कर सुख-शांति और चढ़दी कला की कामना की।

    इसके बाद परिवार ने मर्यादा के अनुसार परिक्रमा की और गुरु घर के पवित्र माहौल में कुछ समय बिताया। इस दौरान परिवार ने जोड़ा घर में सेवा भी की। सेवा के समय सभी सदस्यों ने सादगी, अनुशासन और विनम्रता का विशेष ध्यान रखा।

    यह भी पढ़ें- पाकिस्तान में रेंजर्स के हत्थे चढ़ा पंजाब के शाहकोट से लापता होने वाला लड़का, परिवार से पूछताछ कर रही सुरक्षा एजेंसियां

    13

    श्री हरिमंदिर साहिब के पास बनी मार्किट में शॉपिंग करते हुए गिप्पी ग्रेवाल के बेटे। 

    तीनों बेटों ने किया गुरुघर की मर्यादा का पालन

    गिप्पी ग्रेवाल के तीनों बेटे—एकम ग्रेवाल, शिंदा ग्रेवाल और गुरबाज ग्रेवाल—अपनी माता के साथ गुरु घर पहुंचे और पूरी श्रद्धा के साथ सेवा कार्यों में भाग लिया। बच्चों ने भी गुरु घर की मर्यादा का पालन करते हुए सेवा कर धार्मिक संस्कारों का परिचय दिया।

    सेवा और परिक्रमा के बाद परिवार ने सरोवर के किनारे कुछ समय बिताया और गुरबाणी का श्रवण किया। आध्यात्मिक वातावरण में परिवार पूरी तरह लीन नजर आया। इस दौरान हरिमंदिर साहिब परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं ने गिप्पी ग्रेवाल के परिवार को पहचानने के बावजूद उनकी निजता का पूरा सम्मान किया।

    यह भी पढ़ें- 328 पावन स्वरूप गायब मामले में एक्शन, जत्थेदार गड़गज ने SIT से पहले बुलाई सिंह साहिबान की बैठक

    परिवार ने खरीदे कड़े

    इस दौरान परिवार रे श्री हरिमंदिर साहिब परिसर के पास बनी मार्किट में शॉपिंग भी की। उन्होंने वहां अपने व अपने दोस्तों के लिए कड़े भी खरीदे। यह पहला मौका नहीं है, गिप्पी ग्रेवाल और उनका परिवार पहले भी समय-समय पर धार्मिक स्थलों पर मत्था टेकते रहे हैं। इस दौरे के दौरान भी परिवार ने स्वयं को एक आम श्रद्धालु की तरह प्रस्तुत किया।

    यह भी पढ़ें- सेना से कैप्टन रिटायर्ड गुरप्रीत चंडीगढ़ में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनी, ज्वाइनिंग के लिए साढे तीन साल कोर्ट में डटी रही