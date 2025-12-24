अमृतसर में गिप्पी ग्रेवाल का परिवार श्री हरिमंदिर साहिब में नतमस्तक, अपने लिए खरीदे कड़े

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर में पंजाबी फिल्म अभिनेता और सिंगर गिप्पी ग्रेवाल का परिवार आज सच्चखंड श्री हरिमंदिर साहिब में माथा टेकने पहुंचा। यह दौरा पूरी तरह धार्मिक और निजी रहा, जिसमें गिप्पी ग्रेवाल की पत्नी और उनके तीनों बेटे गुरु घर में श्रद्धा भाव से नतमस्तक हुए।

जानकारी के अनुसार, गिप्पी ग्रेवाल का परिवार सुबह के समय शांत वातावरण में श्री हरिमंदिर साहिब पहुंचा। परिवार ने सबसे पहले मत्था टेका और गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष अरदास कर सुख-शांति और चढ़दी कला की कामना की। इसके बाद परिवार ने मर्यादा के अनुसार परिक्रमा की और गुरु घर के पवित्र माहौल में कुछ समय बिताया। इस दौरान परिवार ने जोड़ा घर में सेवा भी की। सेवा के समय सभी सदस्यों ने सादगी, अनुशासन और विनम्रता का विशेष ध्यान रखा।