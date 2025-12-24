अमृतसर में गिप्पी ग्रेवाल का परिवार श्री हरिमंदिर साहिब में नतमस्तक, अपने लिए खरीदे कड़े
पंजाबी फिल्म अभिनेता गिप्पी ग्रेवाल का परिवार अमृतसर के श्री हरिमंदिर साहिब में माथा टेकने पहुंचा। गिप्पी ग्रेवाल की पत्नी और उनके तीनों बेटे गुरु घर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर में पंजाबी फिल्म अभिनेता और सिंगर गिप्पी ग्रेवाल का परिवार आज सच्चखंड श्री हरिमंदिर साहिब में माथा टेकने पहुंचा। यह दौरा पूरी तरह धार्मिक और निजी रहा, जिसमें गिप्पी ग्रेवाल की पत्नी और उनके तीनों बेटे गुरु घर में श्रद्धा भाव से नतमस्तक हुए।
जानकारी के अनुसार, गिप्पी ग्रेवाल का परिवार सुबह के समय शांत वातावरण में श्री हरिमंदिर साहिब पहुंचा। परिवार ने सबसे पहले मत्था टेका और गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष अरदास कर सुख-शांति और चढ़दी कला की कामना की।
इसके बाद परिवार ने मर्यादा के अनुसार परिक्रमा की और गुरु घर के पवित्र माहौल में कुछ समय बिताया। इस दौरान परिवार ने जोड़ा घर में सेवा भी की। सेवा के समय सभी सदस्यों ने सादगी, अनुशासन और विनम्रता का विशेष ध्यान रखा।
श्री हरिमंदिर साहिब के पास बनी मार्किट में शॉपिंग करते हुए गिप्पी ग्रेवाल के बेटे।
तीनों बेटों ने किया गुरुघर की मर्यादा का पालन
गिप्पी ग्रेवाल के तीनों बेटे—एकम ग्रेवाल, शिंदा ग्रेवाल और गुरबाज ग्रेवाल—अपनी माता के साथ गुरु घर पहुंचे और पूरी श्रद्धा के साथ सेवा कार्यों में भाग लिया। बच्चों ने भी गुरु घर की मर्यादा का पालन करते हुए सेवा कर धार्मिक संस्कारों का परिचय दिया।
सेवा और परिक्रमा के बाद परिवार ने सरोवर के किनारे कुछ समय बिताया और गुरबाणी का श्रवण किया। आध्यात्मिक वातावरण में परिवार पूरी तरह लीन नजर आया। इस दौरान हरिमंदिर साहिब परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं ने गिप्पी ग्रेवाल के परिवार को पहचानने के बावजूद उनकी निजता का पूरा सम्मान किया।
परिवार ने खरीदे कड़े
इस दौरान परिवार रे श्री हरिमंदिर साहिब परिसर के पास बनी मार्किट में शॉपिंग भी की। उन्होंने वहां अपने व अपने दोस्तों के लिए कड़े भी खरीदे। यह पहला मौका नहीं है, गिप्पी ग्रेवाल और उनका परिवार पहले भी समय-समय पर धार्मिक स्थलों पर मत्था टेकते रहे हैं। इस दौरे के दौरान भी परिवार ने स्वयं को एक आम श्रद्धालु की तरह प्रस्तुत किया।
