पाकिस्तान में रेंजर्स के हत्थे चढ़ा पंजाब के शाहकोट से लापता होने वाला लड़का, परिवार से पूछताछ कर रही सुरक्षा एजेंसियां

संवाद सहयोगी, जालंधर। देहात के शाहकोट से बड़ी खबर सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार, गांव भोयपुर में शाहकोट क्षेत्र से संबंध रखने वाला भारतीय युवक एक माह पहले संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था।

इस मामले को लेकर थाना में लापता की शिकायत दी थी। लापता नौजवान की पहचान शरणदीप सिंह पुत्र सतनाम सिंह के रूप में हुई है।

मामले की जानकारी के पिता सतनाम सिंह ने बताया कि उनका इकलौता बेटा है और उन्हें पता चला है कि वह भारत-पाक सीमा पार कर पाकिस्तान में प्रवेश कर गया है।

बताया जा रहा है कि उसे पाकिस्तान के कसूर सेक्टर में पाकिस्तान रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि युवक किन परिस्थितियों में सीमा पार कर गया।

दूसरी ओर मामले की जानकारी भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को दे दी गई है और आगे की जांच जारी है। जानकारी के मुताबिक शरणदीप पर पहले भी एफआईआर दर्ज है और वह कुछ समय महीने पहले कपूरथला जेल में रह चुका है।