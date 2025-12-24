चंडीगढ़ में AAP को बड़ा झटका, दो महिला पार्षदों ने थामा भाजपा का दामन; बताया 'घर वापसी'

जागरण संंवाददाता, चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी की पार्षद सुमन और पूनम ने भाजपा में ज्वाइन कर लिया है। दोनों ने कहा कि उनकी यह घर वापसी है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र मल्होत्रा ने कहा कि यह वापसी मेयर चुनाव या किसी अन्य समझौते के तहत नहीं है।

सेक्टर 33 भाजपा कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र मल्होत्रा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय टंडन सहित अन्य सभी भाजपा नेता भी इस मौके पर मौजूद थे।