    चंडीगढ़ में AAP को बड़ा झटका, दो महिला पार्षदों ने थामा भाजपा का दामन; बताया 'घर वापसी'

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 01:51 PM (IST)

    चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी की पार्षद सुमन और पूनम ने भाजपा में शामिल हो गई हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र मल्होत्रा ने इस अवसर पर कहा कि यह वापसी ...और पढ़ें

    दो आप पार्षदों ने भाजपा में किया जॉइन (फोटो: जागरण)

    जागरण संंवाददाता, चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी की पार्षद सुमन और पूनम ने भाजपा में ज्वाइन कर लिया है। दोनों ने कहा कि उनकी यह घर वापसी है।

    भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र मल्होत्रा ने कहा कि यह वापसी मेयर चुनाव या किसी अन्य समझौते के तहत नहीं है।

    सेक्टर 33 भाजपा कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र मल्होत्रा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय टंडन सहित अन्य सभी भाजपा नेता भी इस मौके पर मौजूद थे।

