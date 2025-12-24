बठिंडा में मोटरसाइकिल चोरी की साजिश नाकाम, दो गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, बठिंडा। जिले में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के तहत बठिंडा पुलिस ने अलग-अलग कार्रवाई करते हुए जहां मोटरसाइकिल चोरी की फिराक में घूम रहे दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। वहीं मोटरसाइकिल चोरी कर आगे बेचने के आदी दो अन्य आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

थाना कैनाल कॉलोनी की पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि लाइनपार क्षेत्र में दो युवक मोटरसाइकिल चोरी की नीयत से घूम रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी की। इस दौरान रिंग रोड चौक पर दो मोटरसाइकिल सवारों को रोककर पूछताछ की गई। जांच में पता चला कि दोनों युवक मोटरसाइकिल चोरी की फिराक में थे।

पुलिस ने मौके पर ही दोनों आरोपितों को काबू कर लिया। जिनकी पहचान लाल सिंह बस्ती वासी सतवंत सिंह व गांव बुर्ज लद्धा सिंह वाला वासी कुलविंदर सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके कब्जे से एक पल्सर मोटरसाइकिल भी बरामद की है।