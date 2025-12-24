Language
    बठिंडा में मोटरसाइकिल चोरी की साजिश नाकाम, दो गिरफ्तार

    By Sahil Garg Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 03:28 PM (IST)

    बठिंडा पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी की फिराक में घूम रहे दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों को रिंग ...और पढ़ें

    मोटरसाइकिल चोरी की फिराक में घूम रहे दो काबू।

    जागरण संवाददाता, बठिंडा। जिले में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के तहत बठिंडा पुलिस ने अलग-अलग कार्रवाई करते हुए जहां मोटरसाइकिल चोरी की फिराक में घूम रहे दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। वहीं मोटरसाइकिल चोरी कर आगे बेचने के आदी दो अन्य आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।

    थाना कैनाल कॉलोनी की पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि लाइनपार क्षेत्र में दो युवक मोटरसाइकिल चोरी की नीयत से घूम रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी की। इस दौरान रिंग रोड चौक पर दो मोटरसाइकिल सवारों को रोककर पूछताछ की गई। जांच में पता चला कि दोनों युवक मोटरसाइकिल चोरी की फिराक में थे।

    पुलिस ने मौके पर ही दोनों आरोपितों को काबू कर लिया। जिनकी पहचान लाल सिंह बस्ती वासी सतवंत सिंह व गांव बुर्ज लद्धा सिंह वाला वासी कुलविंदर सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके कब्जे से एक पल्सर मोटरसाइकिल भी बरामद की है।

    थाना कैनाल कॉलोनी के सहायक थाना प्रभारी जरनैल सिंह ने बताया कि दोनों आरोपितों को अदालत में पेश कर रिमांड हासिल किया जाएगा, ताकि उनसे अन्य चोरी की वारदातों के बारे में भी पूछताछ की जा सके।

    इसके अलावा थाना सिटी रामपुरा की पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी कर आगे बेचने वाले दो आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। थाना सिटी रामपुरा के सहायक थाना प्रभारी दर्शन सिंह ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बुर्ज मानशाहियां वासी कुलदीप सिंह निवासी व गांव कोटड़ा कौड़ा वासी चतर सिंह अलग-अलग स्थानों से मोटरसाइकिल चोरी कर उन्हें आगे बेचने के आदी हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।