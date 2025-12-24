Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बठिंडा में कार की टक्कर से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत, ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज

    By Sahil Garg Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 03:18 PM (IST)

    बठिंडा में थाना सिविल लाइन पुलिस ने एक व्यक्ति की गाड़ी की टक्कर से हुई मौत के मामले में अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पक्का धोबियाना निवास ...और पढ़ें

    Hero Image

    कार की टक्कर से एक की मौत।

    जागरण संवाददाता, बठिंडा। थाना सिविल लाइन की पुलिस ने गाड़ी की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत होने के मामले में गाड़ी के चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस को दिए गए बयानों में पक्का धोबियाना वासी आपसरी खातून ने बताया कि उसके पति मोहम्मद जमशेद को एक गाड़ी ने दादी-पोती पार्क के नजदीक टक्कर मार दी थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पीड़िता ने बताया कि उसके पति का इलाज चल रहा था, लेकिन इलाज के दौरान 22 दिसंबर को उनकी मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में शोक की लहर है। थाना सिविल लाइन के सहायक थाना प्रभारी सुखमंदर सिंह ने बताया कि गाड़ी के अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपित चालक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।