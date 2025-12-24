बठिंडा में कार की टक्कर से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत, ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज

जागरण संवाददाता, बठिंडा। थाना सिविल लाइन की पुलिस ने गाड़ी की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत होने के मामले में गाड़ी के चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस को दिए गए बयानों में पक्का धोबियाना वासी आपसरी खातून ने बताया कि उसके पति मोहम्मद जमशेद को एक गाड़ी ने दादी-पोती पार्क के नजदीक टक्कर मार दी थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

पीड़िता ने बताया कि उसके पति का इलाज चल रहा था, लेकिन इलाज के दौरान 22 दिसंबर को उनकी मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में शोक की लहर है। थाना सिविल लाइन के सहायक थाना प्रभारी सुखमंदर सिंह ने बताया कि गाड़ी के अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपित चालक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।