    मलेरकोटला में थाने के बाहर चल रहा धरना जारी, गांव भूदन में विधवा महिला समेत मां व बेटे की हुई थी मौत

    By Sachin Dhanjas Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 06:12 PM (IST)

    मलेरकोटला के गांव भूदन में एक विधवा महिला, उसकी मां और बेटे की कथित आत्महत्या के मामले में न्याय की मांग को लेकर संदौड़ थाने के बाहर धरना जारी है। प्र ...और पढ़ें

    थाने के बाहर प्रदर्शन करते हुए स्थानीय लोग।

    जागरण संवाददाता, मलेरकोटला। मालेरकोटला के संदौड़ के नजदीकी गांव भूदन में मंगलवार रात्रि विधवा महिला द्वारा अपनी बुजुर्ग मां व बेटे सहित मिलकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली गई थी। आरोपितों की गिरफ्तारी ना होने से नाराज लोगों द्वारा थाना संदौड़ समक्ष धरना लगाया गया है, जो रविवार भी जारी रहा।

    मृतका इंद्रपाल कौर ने एक वीडियो जारी कर गांव के करीब 10 लोगों से अपनी जान को खतरा बताते हुए कई गंभीर आरोप लगाए थे। घटना के बाद थाना संदौड़ पुलिस ने 10 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कुछ को गिरफ्तार भी किया, लेकिन मृतकों के मायके पक्ष, किसान संगठनों व इंसाफ पसंद लोगों का आरोप है कि पुलिस इस मामले में ढील बरत रही है। इसी के विरोध में पिछले चार दिनों से थाना संदौड़ के सामने चल रहा धरना रविवार को अनिश्चितकालीन धरने में तब्दील कर दिया गया।

    धरनाकारियों ने रायकोट-मालेरकोटला मुख्य मार्ग पर टेंट लगाकर सड़क जाम कर दी। भारतीय किसान यूनियन डकौंदा की अगुआई में एकत्र लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सभी कथित आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है। 

    पीड़ित पक्ष का आरोप, साजिश से मारा गया परिवार

    धरने में जिला प्रधान कर्मजीत सिंह छन्ना, इकाई प्रधान रणजीत सिंह छन्ना, ब्लॉक प्रधान कर्मजीत सिंह गंडेवाल, युवा कांग्रेसी नेता कमलजीत सिंह चक महलकलां, किसान नेता केवल सिंह भठ्ठल, बिक्कर सिंह छन्ना, रणजीत सिंह बाजवा, हरपाल सिंह, गुरमुख सिंह, कांग्रेसी नेता जसमेल सिंह बड़ी, मास्टर निशान सिंह, रूप सिंह जवंधा सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।

    धरनाकारियों का आरोप है कि मृतक पाई गई विधवा इंद्रपाल कौर, उसकी मां और सात वर्षीय बच्चे की मौत खुद किसी जहरीली वस्तु के सेवन से नहीं हुई, बल्कि उन्हें साजिश के तहत मारा गया है। यह कत्ल का मामला है। उन्होंने मांग की कि इस मामले की जांच विशेष टीम से करवाई जाए, दर्ज एफआईआर के बयानों में संशोधन करके हत्या की धारा शामिल की जाए। 

    बाकी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। मांगें पूरी न होने तक संघर्ष और तेज करने की चेतावनी दी गई है।

    आरोपियों को गिरफ्तार करने की उठी मांग

     प्रदर्शनकारियों का कहना हे कि यदि आने वाले दिनों में सभी नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी और अन्य मांगें नहीं मानी गईं तो सोमवार को धरनाकारी मृतकों के शव थाना संदौड़ के सामने रखकर बड़े स्तर पर रोष प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल मृतकों का अंतिम संस्कार भी नहीं किया गया है।
    वहीं, पुलिस की ओर से धरनाकारियों को आश्वासन दिया गया कि एफआईआर में नामजद बाकी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा व पुलिस पूरी ईमानदारी व गंभीरता से जांच कर रही है। बावजूद इसके, धरनाकारियों ने सभी मांगें माने जाने तक धरना जारी रखने का फैसला किया है।

