मलेरकोटला में थाने के बाहर चल रहा धरना जारी, गांव भूदन में विधवा महिला समेत मां व बेटे की हुई थी मौत

जागरण संवाददाता, मलेरकोटला। मालेरकोटला के संदौड़ के नजदीकी गांव भूदन में मंगलवार रात्रि विधवा महिला द्वारा अपनी बुजुर्ग मां व बेटे सहित मिलकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली गई थी। आरोपितों की गिरफ्तारी ना होने से नाराज लोगों द्वारा थाना संदौड़ समक्ष धरना लगाया गया है, जो रविवार भी जारी रहा।

मृतका इंद्रपाल कौर ने एक वीडियो जारी कर गांव के करीब 10 लोगों से अपनी जान को खतरा बताते हुए कई गंभीर आरोप लगाए थे। घटना के बाद थाना संदौड़ पुलिस ने 10 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कुछ को गिरफ्तार भी किया, लेकिन मृतकों के मायके पक्ष, किसान संगठनों व इंसाफ पसंद लोगों का आरोप है कि पुलिस इस मामले में ढील बरत रही है। इसी के विरोध में पिछले चार दिनों से थाना संदौड़ के सामने चल रहा धरना रविवार को अनिश्चितकालीन धरने में तब्दील कर दिया गया।

धरनाकारियों ने रायकोट-मालेरकोटला मुख्य मार्ग पर टेंट लगाकर सड़क जाम कर दी। भारतीय किसान यूनियन डकौंदा की अगुआई में एकत्र लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सभी कथित आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है।