चाइना डोर का कहर, बाल-बाल बचे धर्म रक्षा सेवा मंच के अध्यक्ष, प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग

जागरण संवाददाता मोगा। मोगा में शनिवार को बुघीपुरा बाईपास से अपने घर लौटते समय धर्म रक्षा सेवा मंच के अध्यक्ष सोनू अरोड़ा चाइना डोर का शिकार बन गए। तेज धार वाली चाइना डोर अचानक उनके गले में आकर फंस गई, जिससे उनके गले पर हल्के निशान पड़ गए। गनीमत रही कि समय रहते उन्होंने स्थिति को संभाल लिया और उनकी जान बच गई।

सोनू अरोड़ा ने बताया कि शनिवार को छुट्टी का दिन होने के कारण वह अपने निजी कार्य निपटाकर जीटी रोड के रास्ते घर लौट रहे थे। इसी दौरान अचानक एक पतंग की डोर उनके गले में फंस गई। उन्होंने तुरंत हाथ आगे बढ़ाकर डोर हटाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक डोर उनके गले को छू चुकी थी और हल्की चोट लग चुकी थी।

साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि केवल विक्रेताओं पर ही नहीं, बल्कि चाइना डोर से पतंग उड़ाने वालों के खिलाफ भी कठोर कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि भविष्य में किसी निर्दोष की जान खतरे में न पड़े।